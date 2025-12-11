Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι στις 10.12.2025 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2025, ορίζοντας τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 όπως ισχύει, ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.

– Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

– Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη

– Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

– Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

– Anne Weatherston του John, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

– Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου

– Andrew Panzures του Deones

– Μαρία Συμιγδαλά (Maria Semedalas) του Ηλία

– Jeremy John Masding του John Michael

– Paola Giannotti του Flaminio

Μη Εκτελεστικά Μέλη

– Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, δηλαδή ισχύει μέχρι την 05.12.2028, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη τη θητείας του.