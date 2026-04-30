Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για τη στρατηγική τους συνεργασία υπέγραψαν η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. και η Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH, με βασικό στόχο την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για την ανάπτυξη συνεργειών στους τομείς της παραγωγής και της τεχνολογίας, περιλαμβάνοντας την ενσωμάτωση σύγχρονων υποδομών και προηγμένων υπερκατασκευών, όπως συστήματα αεροπορικής άμυνας. Παράλληλα, προβλέπεται η συναρμολόγηση στρατιωτικών φορτηγών, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της αμυντικής αυτονομίας της χώρας, μέσω της αξιοποίησης εγχώριων παραγωγικών δυνατοτήτων σε συνδυασμό με διεθνή τεχνογνωσία. Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η αναβάθμιση και επέκταση της παραγωγικής γραμμής της ΕΛΒΟ, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και στην ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των εγκαταστάσεων της ΕΛΒΟ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αποτελούν, όπως επισημαίνεται, βασικό πυλώνα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Το εργοστάσιο διαθέτει σημαντικές δυνατότητες κατασκευής, συναρμολόγησης και συντήρησης οχημάτων, ενώ θεωρείται στρατηγικός κόμβος για την υλοποίηση μελλοντικών αμυντικών προγραμμάτων.

Η ΕΛΒΟ, μέλος του ομίλου SK Group, επιδιώκει, μέσω της συνεργασίας, να ενισχύσει τη θέση της τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις υποδομές της. Από την πλευρά της, η RMMV συνεισφέρει το εκτενές χαρτοφυλάκιό της σε οχήματα στρατιωτικής και τακτικής χρήσης, που περιλαμβάνει λύσεις από στρατιωτικοποιημένες εμπορικές πλατφόρμες έως εξειδικευμένα στρατιωτικά φορτηγά υψηλής κινητικότητας.

Τα οχήματα της εταιρείας διατίθενται σε πολλαπλές διαμορφώσεις, από 4×4 έως 10×10, και έχουν σχεδιαστεί για επιχειρήσεις σε απαιτητικά εκτός δρόμου περιβάλλοντα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και ευελιξίας. Όπως σημειώνεται, η αρθρωτή σχεδίασή τους επιτρέπει την προσαρμογή σε διαφορετικά επιχειρησιακά προφίλ και ανάγκες.

Μέσω της συνεργασίας, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια ισχυρή και βιώσιμη βιομηχανική βάση, ικανή να υποστηρίξει τις αμυντικές ανάγκες της Ελλάδας, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ