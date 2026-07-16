Ο αμερικανικός κολοσσός των υπηρεσιών ταξί Uber ανακοίνωσε σήμερα μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά της γερμανικής Delivery Hero, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά διανομής φαγητού.

Βάσει της συμφωνίας, η Uber προσφέρει 41,50 ευρώ (47,60 δολάρια ΗΠΑ) ανά μετοχή της Delivery Hero, εκτιμώντας σε περίπου 14,8 δισεκατομμύρια δολάρια (12,7 δισεκατομμύρια ευρώ) την αξία της εν λόγω εταιρείας, η οποία έχει έδρα το Βερολίνο.

Πριν από τη συμφωνία, η Uber είχε ήδη μερίδιο λίγο κάτω από 25% στην Delivery Hero, μαζί με χρηματοοικονομικά εργαλεία που αντιπροσώπευαν σχεδόν άλλο ένα 12%.

Η συναλλαγή κατέστη δυνατή αφού ο μεγαλύτερος μέτοχος της Delivery Hero, η ολλανδική εταιρεία επενδύσεων Prosus, συμφώνησε να πωλήσει το μερίδιό της που ανέρχεται σε σχεδόν 17%.

Η Prosus δεσμεύθηκε να αποσυρθεί από την εταιρεία αφού εξαγόρασε την ανταγωνίστρια της Delivery Hero, την Just Eat Takeaway.

Αν και η Delivery Hero δεν επιχειρεί πλέον στη Γερμανία, καθώς έχει πουλήσει την εγχώρια επιχείρησή της στην Just Eat Takeaway, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο εταιρείες διανομής φαγητού, με ισχυρή παρουσία σε όλη την Ασία, τη νότια Ευρώπη, την Αραβική Χερσόνησο και την Αφρική.

Από την πλευρά της, η Uber, που έχει έδρα το Σαν Φρανσίσκο, διαθέτει επίσης τη δική της πλατφόρμα διανομής φαγητού, την Uber Eats, έχοντας παρουσία μεταξύ άλλων και σε πολλές γερμανικές πόλεις.