Την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση φωτοβολταϊκών έργων στη Νότια Κορέα ισχύος 42 MW, στην κορεάτικη HRE ανακοίνωσε η METLEN.

Η συμφωνία περιλαμβάνει πέντε φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη, τα οποία θα παράγουν πάνω από 60 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες ηλεκτροδότησης άνω των 12.000 νοικοκυριών στη Νότια Κορέα.

Σημειώνεται, ότι τα έργα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία έχουν εξασφαλίσει μακροχρόνια συμβόλαια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) με κορυφαίους κορεατικούς ομίλους, ενισχύοντας τη στρατηγική και εμπορική τους αξία.

«Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του Asset Rotation Plan της METLEN, που επιβεβαιώνει σταθερά την ικανότητα της Εταιρείας να υλοποιεί με επιτυχία σύνθετες συναλλαγές.

Η συναλλαγή συμβάλλει επίσης, στην περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής ρευστότητας, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της ευελιξία καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει τις διεθνείς της δραστηριότητες», αναφέρει η METLEN.

Η METLEN και η HRE εξετάζουν περαιτέρω τη δυνατότητα ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας για το χαρτοφυλάκιο έργων της METLEN στη Νότια Κορέα, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά έργα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) και data centers που θα τροφοδοτούνται από «πράσινη» ενέργεια.

Ο Sunwoong Kim, Εκτελεστικός Εκπρόσωπος (Representative Executive Officer) της HRE Co. Ltd. σημείωσε τα εξής σχετικά με τη συμφωνία:

«Είμαστε περήφανοι που προχωρήσαμε με τη METLEN σε αυτή τη σημαντική συμφωνία, η οποία αποτυπώνει τη κοινή μας δέσμευση για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Νότιας Κορέας. Η εξαγορά του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου ισχύος 42 MW ενισχύει τη θέση της HRE ως ηγέτιδας δύναμης στον τομέα ανάπτυξης έργων ΑΠΕ και σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας με τη METLEN. Μαζί, στοχεύουμε να επεκταθούμε σε μεγάλης κλίμακας έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης, που θα διαμορφώσουν το βιώσιμο ενεργειακό μέλλον της περιοχής».

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Executive Director της M Renewables της METLEN, δήλωσε:

«Η συμφωνία με την HRE επιβεβαιώνει τη στρατηγική και μακροχρόνια παρουσία της METLEN στην αγορά της Νότιας Κορέας και ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Εταιρείας στην Ανατολική Ασία. Αντανακλά, επίσης, την εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει μέσα από την επιτυχημένη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων υψηλής ποιότητας και σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας σε μία από τις πιο δυναμικές ενεργειακές αγορές της περιοχής».