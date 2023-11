Χορηγική συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας δημιουργούνται τρία ειδικά προϊόντα ασφάλισης, υγείας και ενέργειας για φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά», υπέγραψαν σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο όμιλος των εταιρειών Infotrust και Com & Com, οι χορηγίες του οποίου προς την ομάδα της Θεσσαλονίκης θα προσεγγίσουν τις 250.000 ευρώ για τα έτη 2023-2024.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Infotrust, o μεγαλύτερος broker ασφαλίσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με 25 εκατ. ευρώ ασφάλιστρα το 2022, δίκτυο 700 συνεργατών και συνεργασία με 35 ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσφέρει τα προϊόντα «ΠΑΟΚ Ασφάλεια», «ΠΑΟΚ Υγεία» και «ΠΑΟΚ Ενέργεια», όπως επισήμανε ο πρόεδρος των Infotrust και Com & Com, επιχειρηματίας Θάνος Κουλουτμπάνης, τρίτος αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ο οποίος έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Με το «ΠΑΟΚ Ασφάλεια» οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που βάσει πρόσφατης έρευνας υπολογίζονται σε 1,5-2 εκατομμύρια εντός και εκτός Ελλάδας, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών ασφαλιστικών προϊόντων στις κατηγορίες αυτοκινήτου, πυρός και κυβερνοσφάλειας, από οποιαδήποτε από τις 35 ασφαλιστικές με τις οποίες συνεργάζεται ο όμιλος.

Με το «ΠΑΟΚ Υγεία» αποκτούν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες παροχές πρωτοβάθμιας υγείας (διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, αιματολογικός έλεγχος κά), επιλέγοντας μία από τις πέντε διαθέσιμες κάρτες υγείας και με το «ΠΑΟΚ Ενέργεια» μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των πιο οικονομικών προγραμμάτων ρεύματος και φυσικού αερίου των εξής παρόχων: NRG, ΗΡΩΝ, ΖΕΝΙΘ, Protergia, Elpedison και Volton (συν προσφορές και δώρα).

Η επιχειρηματική συμφωνία παρουσιάστηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, από τον κ.Κουλουτμπάνη, τον διευθυντή μάρκετινγκ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Λάζαρο Μπαχτσεβάνο και τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ, Κυριάκο Κυριάκο.

Κατά τον κ.Μπαχτσεβάνο, ο ΠΑΟΚ έχει σήμερα 40 χορηγούς, μικρούς, μεσαίους και μεγάλους, οι οποίοι εισφέρουν στα ταμεία του εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ.Κυριάκος επισήμανε από την πλευρά του ότι, βάσει πρόσφατης έρευνας, σημαντικό ποσοστό (59%) των φιλάθλων της Βόρειας Ελλάδας, που βαίνει αυξανόμενο την τελευταία δεκαετία, δηλώνουν φίλοι του ΠΑΟΚ. Πρόσθεσε δε πως τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας είναι φέτος αυξημένα κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.

«Στόχος μας είναι οι χορηγικές μας σχέσεις να μην είναι απλά οικονομικές συναλλαγές, αλλά να έχουν οφέλη για τη βάση των φιλάθλων μας» υπογράμμισε. Και τα τρία προϊόντα παρέχονται με την τεχνογνωσία της Com & Com. Η Com & Com Everyday Services παρέχει μεταξύ άλλων υπηρεσίες ενέργειας, διατραπεζικές μεσολαβήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ για τον ιδιωτικό τομέα.