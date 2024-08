Αυτόν τον Αύγουστο, το Vodafone TV γίνεται ο καλύτερος προορισμός για τις διακοπές καθώς φέρνει τον τέταρτο πολυαναμενόμενο κύκλο της πρωτότυπης σειράς ONLY MURDERS IN THE BUILDING στις 27/8 στο Disney+, το μοναδικό ντοκιμαντέρ FAYE σε πρεμιέρα λίγους μήνες μετά το φεστιβάλ των Καννών για την ζωή της Φέι Ντάναγουεϊ, το ONLY LAUGH, ένα αποκλειστικό απολαυστικό αφιέρωμα με stand up special shows από το ΗΒΟ και μια σειρά από καινούργια αποκλειστικά ντοκιμαντέρ που κάνουν τις καλοκαιρινές στιγμές ραστώνης πιο ξεχωριστές από ποτέ.

​ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«ONLY MURDERS IN THE BUILDING» Κ4

Διαθέσιμο στις 27/8

​Στον τέταρτη κύκλο της πρωτότυπης σειράς, «Only Murders in the Building», ο Τσαρλς, ο Όλιβερ και η Μέιμπελ προσπαθούν να διαχειριστούν τα συγκλονιστικά γεγονότα του τέλους του τρίτου κύκλου, που αφορούν την κασκαντέρ και φίλη του Τσαρλς, Σαζ Πατάκι. Οι τρεις φίλοι αναρωτιούνται μήπως ο Τσαρλς αποτελούσε τον πραγματικό στόχο και η έρευνά τους τους οδηγεί στο Λος Άντζελες, όπου ένα στούντιο του Χόλιγουντ ετοιμάζει μια ταινία για το πόντκαστ τους. Καθώς οι ερασιτέχνες ερευνητές μας σπεύδουν πίσω στη Νέα Υόρκη, ένα ακόμα πιο επικό ταξίδι ξεκινά: πρέπει να διασχίσουν την αυλή του κτιρίου τους προκειμένου να διεισδύσουν στις περίπλοκες ζωές των ενοίκων του Δυτικού Πύργου του Αρκόνια.

«GREY’S ANATOMY» Κ20

Διαθέσιμο στις 28/8

Η σειρά «Grey’s Anatomy» θεωρείται μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της εποχής μας. Αυτή η υψηλής έντασης ιατρική δραματική σειρά, που βρίσκεται πλέον στον 20ο κύκλο της, ακολουθεί μια ομάδα γιατρών στο Γκρέι Σλόαν Μεμόριαλ καθώς αντιμετωπίζουν αποφάσεις ζωής και θανάτου καθημερινά. Αναζητούν μεταξύ τους παρηγοριά και μερικές φορές κάτι περισσότερο από φιλία. Μαζί ανακαλύπτουν πως ούτε στην ιατρική ούτε στις σχέσεις δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο.

«TO ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ»

Διαθέσιμο τώρα

Ο σκηνοθέτης Ουές Μπαλ δίνει νέα πνοή στο παγκόσμιο, επικό franchise, με τη νέα ταινία «To Βασίλειο Του Πλανήτη Των Πιθήκων», από την 20th Century Studios. Διαδραματίζεται αρκετές γενιές στο μέλλον μετά τη βασιλεία του Σίζαρ, όπου οι πίθηκοι ζουν αρμονικά ως κυρίαρχο είδος και οι άνθρωποι έχουν περιοριστεί να ζουν στις σκιές. Ένας νέος τυραννικός ηγέτης πιθήκων χτίζει την αυτοκρατορία του, αλλά ένας νεαρός πίθηκος ξεκινά ένα οδυνηρό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν και θα κάνει επιλογές που θα καθορίσουν ένα μέλλον τόσο για τους πιθήκους όσο και για τους ανθρώπους.

«THE SUPREMES AT EARL’S ALL-YOU-CAN-EAT»

Διαθέσιμη 23 Αυγούστου

Οι μια ζωή κολλητές φίλες Οντέτ, Κλαρίς και Μπάρμπαρα Τζιν, γνωστές ως «The Supremes», έχουν αποκτήσει άρρηκτους δεσμούς μετά από χρόνια αντιμετώπισης των δυσκολιών της ζωής. Τώρα, απέναντι σε νέες σπαραξικάρδιες καταστάσεις, το τρίο θα δοκιμαστεί, καθώς αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες που έχει γνωρίσει.

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ HBO

«INDUSTRY» Κ3

Διαθέσιμο τώρα

Όλα ξεκίνησαν όταν όλα κατέρρευσαν το 2008 και χρηματιστές και επενδυτές τα’ χασαν όλα. Ο τρίτος κύκλος του INDUSTRY έρχεται φορτσάτος με Κιθ Χάριγκτον κι ότι ήθελε προκύψει με τους παλιούς γνώριμους ήρωες αλλά και καινούργιες μυστηριώδεις αφίξεις

«FAYE»

Διαθέσιμο τώρα

Η τελευταία των stars, η μεγάλη των μεγάλων, η Φέι Ντάναγουεϊ εξομολογείται την ζωή της στο υπέροχο ντοκιμαντέρ FAYE, ένα αλογόκριτο ντοκουμέντο, που έρχεται από το ΗΒΟ κατ’ ευθείαν από τις Κάννες, αποκλειστικά στο Vodafone TV!

​«ELIZABETH TAYLOR: THE LOST TAPES»

Διαθέσιμο τώρα

Τι να πει κανείς για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ που δεν έχει ήδη ειπωθεί; Ε λοιπόν, το ELIZABETH TAYLOR: THE LOST TAPES ανοίγει έναν φάκελο κρυμμένο και βρίσκει άγνωστες μαγνητοφωνημένες κασέτες και πιάνει ένα κουβάρι που δεν ξέραμε μέχρι τώρα σε αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ από το ΗΒΟ.

«THE COMMANDS SHADOW»

Διαθέσιμο τώρα

Ο Χανς Γιούργκεν Χος, σχεδόν 90 πια αφηγείται την ιστορία του πατέρα του, μια ιστορία φρικιαστική για έναν άνθρωπο που ως στρατηγός των Ες Ες έμενε δίπλα στο Άουσβιτς μαζί με την οικογένειά του. Το συγκλονιστικό THE COMMANDANT’S SHADOW του ΗΒΟ είναι όσο ανατριχιαστικό ακούγεται.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ONLY LAUGH

Το πιο αστείο tribute αποκλειστικά στο Vodafone TV

Μετρήστε ονόματα! Γουίλ Φέρελ, Μπίλι Κρίσταλ, Σάρα Σίλβερμαν, Έιμι Σούμερ, Ράμι Γιούσεφ και Έλεν ντε Τζένερις είναι μόνο λίγοι από το μεγάλο και ΠΙΟ ΑΣΤΕΙΟ αφιέρωμα που θα βρείτε ποτέ στο Vodafone TV! Comedy special shows από το ΗΒΟ για να περάσετε έναν Αύγουστο με ΠΟΛΥ γέλιο!

Αναλυτικά οι τίτλοι του αφιέρωματος: Will Ferrell You Are Welcome America, Ellen DeGeneres Here and Now, Sarah Silverman We Are Miracles, Amy Schumer Live at Apollo, Jerrod Carmichael Rothaniel, Billy Crystal 700 Sundays, Quincy Jones Burning the Light, Ramy Youssef More Feelings, Nikki Glaser Good Clean, Whitney Cummings I’m Your Girlfriend, Drew Michael, Sam Jay Salute Me Or Shoot Me

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Happy Birthday, Harry Potter!

Κι όμως, στις 31 Ιουλίου ο Harry Potter έγινε 40 χρονών! Ο αγαπημένος μάγος μικρών και μεγάλων μεγάλωσε και στο Vodafone TV μπορείς να δεις αποκλειστικά όλες τις ταινίες, τις 8 μεγάλες περιπέτειες με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ στον ρόλο της ζωής του και μια μοναδική ευκαιρία για το καλύτερο και πιο μαγικό binge-watching που θα σας συμβεί!​​

Αναλυτικά οι ταινίες του αφιέρωματος: ‘’Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιπας’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος Ι’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος ΙΙ’’.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ VIAPLAY

«THE FIRST FILM»

Διαθέσιμο τώρα

To 1888, o Λουί Λε Πρινς γυρίζει την πρώτη ταινία στο Εδιμβούργο και δυο χρόνια μετά ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο κοινό του την ταινία αυτή, ταξιδεύοντας στη Νέα Υόρκη. Στη διαδρομή του για Παρίσι τα ίχνη του χάνονται, το ίδιο και η κασέτα. Όχι πολλά χρόνια μετά, οι αδερφοί Λουμιέρ παρουσιάζουν την πρώτη ταινία γυρισμένη με κάμερα. Το THE FIRST FILM είναι ένα συγκλονιστικό βραβευμένο ντοκιμαντέρ για την απαρχή του σινεμά σε παραγωγή Viaplay.

«THE STROKE»

Διαθέσιμο τώρα

Μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ο Γιάσεκ πρέπει να αναρωτηθεί για όλα τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής, όπως πως εκπληρώνεις τα όνειρά σου όταν τα έχεις ήδη πετύχει; Κωμωδία, δράμα ή όλα μαζί, το THE STROKE από το Viaplay είναι η ανεξάρτητη επιτυχία του φετινού καλοκαιριού.

VIDEO CLUΒ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ

«FURIOSA: A MAD MAX SAGA»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Καθώς ο κόσμος καταρρέει, η νεαρή Φουριόζα αρπάζεται πέφτει στα χέρια της μεγάλης Ορδής Μηχανόβιων με επικεφαλής τον πολέμαρχο Ντεμέντους. Καθώς περιπλανιούνται στην άγονη γη, καταλήγουν στην Ακρόπολη που βρίσκεται υπό την ηγεμονία του Αθάνατου Τζο. Άνια Τέιλορ Τζόι και Κρις Χέμσγουορθ στη FURIOSA, το καινούργιο έπος του Τζορτζ Μίλερ.

​«HORIZON: AN AMERICAN SAGA, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Toποθετημένο την περίοδο του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, το φιλμ εξερευνά τον τρόπο που κερδήθηκε και χάθηκε η Δύση, μέσα από ιστορίες ανθρώπων και οικογενειών. Απ’ ευθείας από το φεστιβάλ των Καννών, το HORIZON: AN AMERICAN SAGA, το πρώτο μέρος του magnus opus του Κέβιν Κόστνερ είναι εδώ!

​​«BACK TO BLACK»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

H ιστορία της Έιμι Γουαϊνχάουζ και το παρασκήνιο της ταραχώδους σχέσης που γέννησε ένα από τα πιο θρυλικά μουσικά άλμπουμ στην ιστορία. Και αυτή είναι η ταινία που αφηγείται την ιστορία της πιο ελπιδοφόρας και αδικοχαμένης ερμηνεύτριας της πρόσφατης μνήμης.

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Ένας στριμμένος καθηγητής σε αμερικανικό κολέγιο υποχρεώνεται να παραμείνει στην πανεπιστημιούπολη κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών του για να προσέχει λίγους σπουδαστές του, οι οποίοι δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Νταβάιν Ρούντολφ και μια εκπληκτική ερμηνεία του Πολ Τζιαμάτι στα ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ, μια από τις πιο εισπρακτικές επιτυχίες της χρονιάς δια χειρός Αλεξάντερ Πέιν.

