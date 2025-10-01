Το ιστορικό λεύκωμα «100 Χρόνια Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών», που αποτυπώνει την πορεία ενός αιώνα συνεχούς προσφοράς του ΒΕΑ στη βιοτεχνία, στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομική ζωή της χώρας παρουσιάστηκε, χθες, σε ειδική εκδήλωση.

Η έκδοση, που προέκυψε από τη συνεργασία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, περιλαμβάνει σπάνιο αρχειακό υλικό και ιστορικές αναφορές, οι οποίες φωτίζουν το έργο του επιμελητηρίου αλλά και τις αγωνίες, τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα των βιοτεχνών μέσα στον χρόνο.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, υπογράμμισε ότι η διοίκηση δεν θα μπορούσε παρά να τιμήσει όπως αρμόζει τη σπουδαία αυτή επέτειο, αξιοποιώντας την ιστορική συγκυρία για να προβάλει το έργο του επιμελητηρίου προς την κοινωνία, τους θεσμούς και τους επαγγελματικούς φορείς.

«Ο αιώνας αυτός μας γεμίζει ευθύνη και έμπνευση για τη συνέχιση του έργου μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος Καββαθάς στάθηκε στον κομβικό ρόλο που έχει διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, μιλώντας για «έναν φορέα που υπήρξε στήριγμα σε δύσκολες περιόδους και πολύτιμος σύμμαχος της ΓΣΕΒΕΕ». Παράλληλα,αναφέρθηκε στη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας που ενώνει τις δύο πλευρές.

Το λεύκωμα παρουσίασε ο συγγραφέας και ιστορικός, Δημήτριος Μπαχάρας, μεταφέροντας στο κοινό ιστορίες και στιγμιότυπα από την επιχειρηματική ζωή της Αθήνας και της Ελλάδας, όπως καταγράφηκαν μέσα από τη δράση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου στη διάρκεια ενός αιώνα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια, Χριστίνας Κουλούρη και η Ζαχαρούλα Αγρογιάννη – Μουκριώτου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Επιχειρηματικότητας και προέδρου του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού”ΕΑΣΥ ΑΕ ΑΟΤΑ” του Δήμου Αθηναίων, όλα τα μέλη της διοικητικής επιτροπής, ο πρώην πρόεδρος Παύλος Ραβάνης και συνεργάτες, από το Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ ο Α΄ αντιπρόεδρος Δημήτρης Βαργιάμης, το μέλος και πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Πάρης Λιντζέρης και επιστημονικοί συνεργάτες.