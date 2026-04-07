Στην κοσμοπολίτικη αύρα του Μονακό και τη μυθική γοητεία του Σεν Τροπέ, εκεί όπου η κομψότητα των αρωμάτων συναντά τις υψηλές απαιτήσεις, τα μοσχάτα κρασιά του ΕΟΣ Σάμου αναδείχθηκαν, για μια ακόμη φορά, σε ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ του παγκόσμιου αμπελώνα. Στη διεθνή και αδιάβλητων κριτηρίων οινική «σύνοδο κορυφής» Femmes et Vins du Monde, το σαμιώτικο Μοσχάτο απέσπασε 6 εμβληματικά Διαμαντένια Βραβεία συμμετέχοντας σε τρεις διαφορετικούς διεθνείς διαγωνισμούς.

Απέναντι σε 1000 περίπου συμμετοχές από 25 και πλέον οινοπαραγωγικές περιοχές (από τη Γαλλία και την Ιταλία, έως τη Χιλή και την Αυστραλία), η Σάμος ύψωσε το ανάστημά της, αποδεικνύοντας πως το μικροκλίμα του Αιγαίου μπορεί να διεκδικεί επάξια τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αμπελώνες του πλανήτη.

Αρχέγονα Εδάφη: Ο διαμαντένιος θρίαμβος των 100 βαθμών

Η αρχή έγινε με έναν ιστορικό θρίαμβο: Τα «Αρχέγονα Εδάφη», ένας διακριτός λευκός ξηρός οίνος αυτόχθονου αμπελώνα που κουβαλά την ψυχή των ορεινών αναβαθμίδων, άγγιξε το απόλυτο. Με τη σπάνια και μέγιστη βαθμολογία 100/100, κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο DIAMOND AND PRESTIGE ΜΟΝΑCΟ στον διαγωνισμό Femmes et Vins du Monde_Session Prima Monaco 2026.

Είναι η στιγμή που το μοσχάτο κρασί του Συνεταιρισμού δεν είναι μόνο ένα εμβληματικό προϊόν αλλά μετασχηματίζεται σε οινική τέχνη.

Η διαμαντένια διαδρομή σε 3 διαγωνισμούς

Η σταθερή ποιότητα των σαμιώτικων μοσχάτων, «σάρωσε» και τους τρεις διαγωνισμούς:

1. Στον διαγωνισμό Femmes et Vins du Monde_Session Prima Monaco 2026:

Αρχέγονα Εδάφη (100 βαθμοί) : DIAMOND AND PRESTIGE – Η απόλυτη διάκριση.

: DIAMOND AND PRESTIGE – Η απόλυτη διάκριση. Βαβέλ Ημίξηρος Ροζέ (96 βαθμοί) : ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ – Μια έκρηξη φινέτσας.

: ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ – Μια έκρηξη φινέτσας. Βαβέλ Ημίξηρος Λευκός (94 βαθμοί) : ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ – Η ισορροπία στην κορυφή.

: ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ – Η ισορροπία στην κορυφή. Ψηλές Κορφές 2025 (93 βαθμοί): ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ – Η κρυστάλλινη έκφραση του Μοσχάτου.

2. Στο διαγωνισμό Concours International du Vin Rosé – Monaco:

Βαβελοίνος Ημίξηρος Ροζέ (98 βαθμοί): ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ – Μια βαθμολογία-ρεκόρ που αποθεώνει το ροζέ της Σάμου ως ένα διεθνές σημείο αναφοράς.

3. Στον διαγωνισμό Femmes et Vins Rosés du Monde – Saint Tropez:

Βαβέλ Ημίξηρος Ροζέ (97 βαθμοί): ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ – Στην «πατρίδα» των ροζέ, το Σεν Τροπέ, η Σάμος κατάφερε να κλέψει την παράσταση, αποδεικνύοντας πως η «πινελιά» του μοσχάτου σε συνδυασμό με Αυγουστιάτη και Φωκιανό δημιουργεί μια σύνθεση που δεν έχει σύνορα.

Έξι διακρίσεις και έξι ακόμη πολύτιμοι λίθοι έρχονται να προστεθούν στα 11 διαμάντια που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα ο Συνεταιρισμός για τα κρασιά του. Σε μια εποχή που το κρασί αναζητά την αυθεντικότητα, οι οινικές δημιουργίες του Συνεταιρισμού χάρη στην πολύτιμη προσπάθεια των αμπελοκαλλιεργητών-μελών του για άριστα ποιοτικό σταφύλι, αναδεικνύουν το μοσχάτο ως πολύτιμο διαμάντι του παγκόσμιου αμπελώνα.