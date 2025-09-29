Στα 0,149Euro/kWh (με έκπτωση συνέπειας) διατίθεται τον Οκτώβριο το «πράσινο» Οικιακό Τιμολόγιο Value Special της Protergia, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Η Protergia αναφέρει πως παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει τους καταναλωτές, απορροφώντας τις διακυμάνσεις της αγοράς κάθε φορά που οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Επίσης, προσθέτει ότι συνεχίζει να προσφέρει το πιο πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα, το Protergia Picasso: Το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του ανάλογα τις ανάγκες του, με εννέα διαφορετικά πακέτα για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες).

Ειδικά για φοιτητές, η Protergia προσφέρει το Protergia Picasso Small, που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99 ευρώ τον μήνα και επιπλέον δύο μήνες δώρο.