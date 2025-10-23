Στην ενίσχυση της θέσης της στην αγορά των φυσικών μεταλλικών νερών, μέσα από στρατηγικές που βασίζονται στην ποιότητα και την καινοτομία, καθώς επίσης και στη διαχείριση της αυξημένης ζήτησης με επενδύσεις σε γραμμές παραγωγής και βελτίωση της διανομής, συνεχίζει να εστιάζει η AHB Group, που παράγει το εμφιαλωμένο νερό «ΘΕΟΝΗ».

Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Τσέλιος στο περιθώριο εκδήλωσης για τη δωρεά 20 ηχητικών φαναριών με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης ανθρώπων με οπτική αναπηρία στο κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με τον κ. Τσέλιο, η εταιρεία κινείται ανοδικά μετά τη ζημία που υπέστη από την κακοκαιρία Daniel.

«Η πτώση που είχαμε τότε, ήταν της τάξης του 10-15% αλλά έχει ανακτηθεί πλήρως», τόνισε ο ίδιος. Μάλιστα, η φετινή χρονιά αναμένεται να κλείσει με τζίρο στα 40 εκατ. ευρώ.

Η ζήτηση των προϊόντων είναι πολύ μεγάλη, οι νέες επενδύσεις σε γραμμές παραγωγής αποδίδουν, ενώ ξεκίνησε και η λειτουργία του logistic center στην Καρδίτσα, επένδυση συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον κ. Τσέλιο.

Η χρήση του 2024 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά, καθώς η εταιρεία κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικές προκλήσεις που προέκυψαν από την θεομηνία Daniel η οποία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στην περιοχή της Θεσσαλίας και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας για δύο μήνες στο τέλος του 2023, ενώ η επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς διήρκεσε περίπου έξι μήνες.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, η εταιρεία επέδειξε ανθεκτικότητα και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, καλύπτοντας τις ζημίες που προκλήθηκαν μέσω ασφαλιστικής αποζημίωσης 2,7 εκατ. ευρώ και μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Διατήρησε τη σταθερότητα των λειτουργιών της, πέτυχε την αναπλήρωση του χαμένου όγκου παραγωγής κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 και διατήρησε την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της.

Παράλληλα, η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικά βήματα ανάπτυξης και επενδύσεων. Συγκεκριμένα, έθεσε σε πλήρη λειτουργία μία (1) νέα υπερσύγχρονη γραμμή εμφιάλωσης PET, δύο (2) νέες γραμμές εμφιάλωσης για γυάλινες και χάρτινες συσκευασίες, διαθέτοντας συνολικά πέντε (5) γραμμές εμφιάλωσης εκ των οποίων δύο παράγουν πλαστική φιάλη PET, δύο χάρτινες συσκευασίες και μία γυάλινες συσκευασίες.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες στρατηγικές της επενδύσεις συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ: τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Logistics Center στον Ελληνόπυργο του Δήμου Μουζακίου, στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου.

Το Logistic Center ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία του τον 04/2025, εκτείνεται σε συνολική έκταση 36.000 τ.μ. και εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και βιωσιμότητας της εταιρείας.

Οι εν λόγω επενδύσεις είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας που σε συνδυασμό με την συνεπή τήρηση των αυστηρότερων κριτηρίων ποιότητας συνέβαλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 31,6%, χωρίς η εταιρεία να προχωρήσει σε ανατιμήσεις των προϊόντων της.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2024 στα 32,007 εκατ. ευρώ από 24,327 εκατ. ευρώ το 2023. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στα 2,118 εκατ. ευρώ από 1,522 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39,2%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 4,877 εκατ. ευρώ από 3,274 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένα κατά 48,9%.

Η εταιρεία εξάγει σε 18 χώρες, μεταξύ των οποίων ΗΠΑ, Ισραήλ, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 14% του τζίρου και ενδέχεται το ποσοστό να αυξηθεί έως και το 17%. Για τη φετινή χρονιά, έμφαση δίνεται στην περαιτέρω διείσδυση της εταιρείας στην αγορά της Αμερικής, σύμφωνα με τον κ. Τσέλιο.

Η εταιρεία εισήλθε στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού το 2013, με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, το οποίο εμφιαλώνεται σε μια υπερσύγχρονη μονάδα εμφιάλωσης, με έδρα το χωριό Βατσουνιά, στο Μουζάκι του Νομού Καρδίτσας.

Το ΘΕΟΝΗ είναι το μοναδικό ελληνικό φυσικό μεταλλικό νερό με πάνω από 100 Διεθνή Βραβεία Ποιότητας και Γεύσης και διακρίνεται για το pH του με τιμή 8. Αναβλύζει από φυσική πηγή, σε υψόμετρο 1100 μ., στην οροσειρά των Αγράφων του Νομού Καρδίτσας.

Μ. Π.

Πηγή: ΘΕΟΝΗ