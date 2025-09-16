Η ινδική εταιρεία Jindal Steel International υπέβαλε μη δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά του τμήματος χάλυβα του γερμανικού βιομηχανικού ομίλου με έδρα το Έσσεν, όπως ανακοίνωσε η ίδια η Thyssenkrupp.

«Το εκτελεστικό συμβούλιο θα εξετάσει τώρα την προσφορά λεπτομερώς – με σκοπό τη μελλοντική οικονομική της βιωσιμότητα, τη συνέχιση του πράσινου μετασχηματισμού και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις εγκαταστάσεις», σύμφωνα με τον γερμανικό κολοσσό, που δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά.

Η κίνηση έγινε δεκτή, αλλά με επιφυλάξεις από τα συνδικάτα. «Το γεγονός ότι μια χαλυβουργική εταιρεία με αναπτυξιακό προσανατολισμό, όπως η Jindal Steel International, θέλει να γίνει στρατηγικός επενδυτής στην Thyssenkrupp Steel, είναι θεμελιωδώς καλά νέα για τους εργαζομένους μας», εξήγησε ο Γιούργκεν Κέρνερ , αντιπρόεδρος της IG Metall.

Ταυτόχρονα, προέτρεψε να διεξαχθούν γρήγορα ουσιαστικές συνομιλίες για την ταχεία διευκρίνιση των εκκρεμών ζητημάτων.

Ο κλάδος χάλυβα της Thyssenkrupp βρίσκεται υπό πίεση εδώ και χρόνια. Ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα της Γερμανίας υποφέρει από την αδύναμη οικονομία, τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξανόμενες φθηνές εισαγωγές από την Ασία. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η παραγωγική ικανότητα πρόκειται να μειωθεί από το τρέχον επίπεδο των περίπου 11,5 εκατομμυρίων τόνων χάλυβα ετησίως σε 8,7 έως 9 εκατομμύρια τόνους.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η κατάργηση περίπου 11.000 θέσεων εργασίας, αλλά πρέπει να αποφευχθούν οι υποχρεωτικές απολύσεις. Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχωρά με επενδύσεις σε πιο φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή χάλυβα.

Η Thyssenkrupp εργάζεται για την απόσχιση του κλάδου χάλυβα της από το 2024. Εκείνη την εποχή, η EP Corporate Group του Τσέχου δισεκατομμυριούχου Ντάνιελ Κρετίνσκι απέκτησε μερίδιο 20%.

Σχεδιαζόταν μια κοινοπραξία 50:50 μακροπρόθεσμα. Μένει να δούμε αν και πώς η τρέχουσα προσφορά της Ινδικής Jindal θα επηρεάσει την υπάρχουσα συμφωνία με τον Κρετίνσκι . Το μόνο που είναι σαφές είναι ότι ο όμιλος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο για τον καθορισμό της μελλοντικής δομής της γερμανικής χαλυβουργίας.