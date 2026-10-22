Ξεχωριστές εκδηλώσεις αλλά και μοναδικά συνέδρια για ομίλους, θα υλοποιούν πλέον από κοινού οι εταιρείες του Χρήστου Λίβα, του Γιώργου Πάτση, αλλά και του Γιώργου Μπακλώρη.

Οι εταιρείες e–ekdilosi, Athens Premium Catering, αλλά και η Phalanx Elite Protection υπόσχονται εκδηλώσεις που θα διακρίνονται για την μεγάλη προβολή τους, την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και γευμάτων, αλλά και την υψηλού επιπέδου ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία του Χρήστου Λίβα εισφέρει την εμπειρία της στις δημόσιες σχέσεις, στην επικοινωνία και στην αγορά συνεδρίων, η Athens Premium Catering του Γιώργου Πάτση αναλαμβάνει τη γαστρονομική διάσταση των διοργανώσεων, με έμφαση στην ποιότητα των γευμάτων και στην εξυπηρέτηση, ενώ η Phalanx Elite Protection θα αναλαμβάνει τον απαιτητικό τομέα της ασφάλειας και της προστασίας.

Η κοινή πρόταση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που σχεδιάζουν συνέδρια, εταιρικές παρουσιάσεις και άλλες επαγγελματικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις.

Στόχος είναι η συγκέντρωση βασικών υπηρεσιών κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο συντονισμού, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την υλοποίηση.

Το μοντέλο «one–stop shop» επιδιώκει να απλοποιήσει τη διαχείριση των διοργανώσεων, περιορίζοντας την ανάγκη συνεργασίας του πελάτη με πολλαπλούς, ασύνδετους προμηθευτές.

Παράλληλα, η σύνδεση της επικοινωνιακής στρατηγικής με το catering επιτρέπει την αντιμετώπιση της εκδήλωσης ως ενιαίου έργου, στο οποίο η οργάνωση, η εικόνα και η φιλοξενία λειτουργούν συμπληρωματικά, ενώ όλα τα παραπάνω θα συνοδεύονται από υψηλού επιπέδου ασφάλεια.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στην τάση για πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην αγορά των εταιρικών εκδηλώσεων, όπου οι επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν λειτουργική αποτελεσματικότητα και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Σε μια αγορά όπου οι απαιτήσεις ανεβαίνουν και το παραμικρό λάθος μπορεί να κοστίσει, η δυνατότητα να συνδυάζεις οργάνωση, επικοινωνία, συντονισμό και προστασία, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, και σίγουρα είναι κάτι που δύσκολα συναντά κανείς στην ελληνική αγορά.