Η THRAKON, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς δομικών υλικών και χημικών προϊόντων στην Ελλάδα, με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες, ανακοινώνει την επέκτασή της στην Ιταλία.

Τα προϊόντα της THRAKON διατίθενται πλέον στην ιταλική αγορά μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής. Ενώ σημαντικό μέρος αυτών παράγεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο που βρίσκεται στο Pontenuro της Ιταλίας, τα πιο εξειδικευμένα προϊόντα εξάγονται από τα εργοστάσια της THRAKON στην Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με αυτό το βήμα, η THRAKON επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για δυναμική εξωστρέφεια και σταθερή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της.

Η γκάμα των προϊόντων της THRAKON στην Ιταλία περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος από τους 1.700 διαθέσιμους κωδικούς που διαθέτει η εταιρεία συμπεριλαμβάνοντας κατηγορίες προϊόντων όπως πολυουρεθανικά, στεγανωτικά, εξωτερική θερμομόνωση, κόλλες πλακιδίων και χρώματα. Μάλιστα, τα ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης της THRAKON θα παρουσιαστούν στην έκθεση δομικών υλικών SAIE στο Μπάρι της Ιταλίας από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου.

Η επέκταση της δραστηριότητας της THRAKON στην ιταλική αγορά πραγματοποιείται μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο Xella, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα του αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1,5 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της THRAKON, Εμμανουήλ Παπαδάκης δήλωσε: «Η επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην Ιταλία αποτελεί ένα ακόμα στρατηγικό βήμα για τη THRAKON και την εξωστρεφή μας πορεία. Μέσω αυτής της συνεργασίας εδραιώνουμε την παρουσία μας σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα στην ιταλική αγορά να αποκτήσει πρόσβαση σε ολοκληρωμένα και υψηλής ποιότητας συστήματα δόμησης».

«Επενδύσαμε στη διεύρυνση της γκάμας μας χάρη στη συνεργασία με τη TΗRΑΚΟΝ, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας όχι απλώς ένα προϊόν, αλλά ένα ολοκληρωμένο, πλήρες και ομοιογενές σύστημα, σε απόλυτη αρμονία με τα κορυφαία ποιοτικά πρότυπα που μας ξεχωρίζουν στην αγορά», ανέφερε ο Marco Paolini, CEO της Xella Italia.