Μια ιστορική διαδρομή δύο και πλέον δεκαετιών φτάνει στο τέλος της, καθώς το πολυκατάστημα Notos, που στεγάζεται στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, ανακοίνωσε την παύση της λειτουργίας του, στις 31 Αυγούστου 2026.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον εμπορικό χάρτη της Αθήνας, καθώς το κτήριο αποτελούσε για χρόνια σημείο αναφοράς και κοινωνικό τοπόσημο στην «καρδιά» της πόλης.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Η διακοπή της λειτουργίας δεν αποτελεί επιλογή της εταιρείας, αλλά αναγκαστική συμμόρφωση στις απαιτήσεις των ιδιοκτητών του ακινήτου. Συγκεκριμένα:

Η μισθωτική σύμβαση έληξε την 31/12/2024.

Οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν την μη ανανέωση της μίσθωσης.

Η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει ελεύθερο το ακίνητο αμέσως μετά την ημερομηνία εκκένωσης.

Μέριμνα για τους εργαζόμενους

Η διοίκηση της notoscom χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ δυσάρεστη» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό και το καταναλωτικό κοινό.

Ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές με το Σωματείο των Εργαζομένων, με στόχο:

Τη διαμόρφωση προγραμμάτων για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών.

Την παροχή υποστήριξης στους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Την ομαλή ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων στο κατάστημα της Αθήνας.

Ποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά

Παρά το κλείσιμο του κεντρικού καταστήματος στην Αθήνα, η στρατηγική παρουσία της Notos στην υπόλοιπη Ελλάδα παραμένει ισχυρή. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους:

Το πολυκατάστημα στον Πειραιά.

Το πολυκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Το πολυκατάστημα στην Καλαμάτα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα notos.gr.

Η notoscom επικεντρώνεται πλέον στην ενίσχυση του ψηφιακού της καναλιού και των υπόλοιπων φυσικών σημείων πώλησης, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του αθηναϊκού εμπορίου.