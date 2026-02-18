Μια σπουδαία αναγνώριση για το BestPrice στα φετινά E-volution Awards 2026, καθώς τιμήθηκε με τον τίτλο «e-Business of the Year», επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ψηφιακή καινοτομία.

Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία, καθώς η στρατηγική επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη αναγνωρίστηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Συνολικά, το BestPrice απέσπασε 9 διακρίσεις, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή της ομάδας του και τη δέσμευσή του στον επαναπροσδιορισμό της έρευνας αγοράς.

Το BestPrice αναδείχθηκε Grand Winner στην ενότητα «Καινοτομία & Experience Design», σαρώνοντας τις κατηγορίες που αφορούν στο μέλλον του eCommerce. Συγκεκριμένα, έλαβε 6 Gold Βραβεία στις υποψηφιότητες:

Καινοτομία στην έρευνα αγοράς με AI driven περιεχόμενο

To BestPrice αναβαθμίζει την Εμπειρία Χρηστών με Generative AI

BestPrice Mobile

The BestPrice Product Page Experience – Information That Leads to Action

BestPrice AI Strategy

Best in Comparison Platforms

Επιπλέον, η πλατφόρμα τιμήθηκε με Bronze Βραβείο για την υποψηφιότητα:

Μια Λίστα Αγορών που κάνει τη ζωή πιο απλή

Η βράβευση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αναδεικνύει πώς μια εταιρεία με έδρα στην Κρήτη μπορεί να ηγείται των τεχνολογικών εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο.

«Το DNA μας ήταν πάντα τεχνολογικό. Αυτή η πίστη στην καινοτομία ξεκινά από το όραμα της ηγεσίας μας και μετουσιώνεται σε έργο από την ομάδα μας, η οποία λειτουργεί με απόλυτο συντονισμό”, ανέφερε η κα. Μάριβη Λάμπου, Head of Marketing του BestPrice.

Η διάκριση αυτή επισφραγίζει τη δέσμευση του BestPrice για την παροχή ολοένα και πιο εξελιγμένων εργαλείων στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω στήριξη του ελληνικού ηλεκτρονικού επιχειρείν, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που δείχνει η αγορά στην πλατφόρμα όλα αυτά τα χρόνια.