Η σύγχρονη βιομηχανία καλείται σήμερα να ανταποκριθεί σε μια διπλή πρόκληση, ενισχύοντας την παραγωγική βάση της οικονομίας και αξιοποιώντας ταυτόχρονα την τεχνολογία, την καινοτομία και τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, το μεταλλείο χαλκού και χρυσού, που αναπτύσσει η Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής, αναδεικνύει ένα διαφορετικό μοντέλο μεταλλευτικής δραστηριότητας, όπου η ψηφιοποίηση, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα και η παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών, συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο παραγωγικό πρότυπο.

Η μεταλλευτική βιομηχανία είχε διαχρονικά να αντιμετωπίσει σύνθετες προκλήσεις. Η αποτελεσματική διαχείριση του νερού και των καταλοίπων, η ασφάλεια και η περιβαλλοντική διαχείριση, απαιτούσαν λύσεις που δεν ήταν πάντοτε τεχνικά διαθέσιμες. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη θέσπιση αυστηρότερων προτύπων, ο τρόπος σχεδιασμού άλλαξε. Η περιβαλλοντική προστασία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως το τελευταίο στάδιο ενός μεταλλευτικού έργου, αλλά αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο του σχεδιασμού του από την πρώτη ημέρα.

Σήμερα, η λειτουργία ενός σύγχρονου μεταλλείου βασίζεται σε αυστηρά περιβαλλοντικά στάνταρντ και διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνολογίες, τα οποία μεταφράζονται σε ασφαλή, υπεύθυνη και βιώσιμη λειτουργία βασισμένη σε προηγμένα ψηφιακά συστήματα, συνεχούς παρακολούθησης. Η αξιοποίηση αυτοματισμών και τεχνολογιών τηλεχειρισμού, ενισχύει την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε σημεία με αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Παράλληλα, οι κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι καταγράφονται και αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης όπου απαιτείται.

Στις Σκουριές, εφαρμόζεται τεχνολογία αφύγρανσης μεταλλευτικών καταλοίπων, η οποία αφαιρεί σχεδόν το σύνολο του νερού από αυτά, ενισχύοντας την ασφάλεια της διαχείρισης και περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, μειώνοντας ταυτόχρονα τις υδατικές ανάγκες. Αντίστοιχη λογική, ακολουθείται και στη διαχείριση του νερού. Η συλλογή και ο έλεγχός του, εντάσσονται σε ένα οργανωμένο σύστημα, το οποίο επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή του στη λειτουργία του μεταλλείου. Την ίδια στιγμή, η περιβαλλοντική αποκατάσταση προχωρά παράλληλα με την ανάπτυξη του έργου. Όταν οι εργασίες ολοκληρώνονται σε μια έκταση, ξεκινά η σταδιακή επαναφορά της, χωρίς να μεταφέρεται ολόκληρο το έργο για το τέλος.

Οι Σκουριές αποτυπώνουν τη μετάβαση από ένα μοντέλο που αντιμετώπιζε την περιβαλλοντική αποκατάσταση, ως το τελευταίο στάδιο ενός έργου, σε ένα μοντέλο όπου ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός, αποτελεί βασική προϋπόθεση από την πρώτη ημέρα ανάπτυξής του. Οι συνεχείς μετρήσεις και η συστηματική περιβαλλοντική παρακολούθηση, διασφαλίζουν ότι οι δεσμεύσεις μετατρέπονται σε καθημερινή πρακτική. Με αυτόν τον τρόπο, οι Σκουριές αναδεικνύουν πώς η τεχνολογία και η καινοτομία, μπορούν να συνδυάζουν την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με υψηλά πρότυπα ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης.