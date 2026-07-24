Το νέο αναπτυξιακό σχέδιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την περίοδο 2026-2030 παρουσίασαν σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος Μιχάλης Μαυρόπουλος και η διοικητική ομάδα των ΕΛΤΑ στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του κτιρίου «Ερμής» και μεταδόθηκε παράλληλα διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα, παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού, Κωνσταντίνος Μασσέλος.

Το στρατηγικό πλάνο σηματοδοτεί τη μετάβαση των ΕΛΤΑ σε έναν σύγχρονο οργανισμό παροχής υπηρεσιών, logistics και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Στόχος είναι η δημιουργία της κορυφαίας πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων στη χώρα, μέσα από την αξιοποίηση του εκτεταμένου πανελλαδικού δικτύου, των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων και των σύγχρονων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το σχέδιο διαρθρώνεται σε επτά βασικούς άξονες, οι οποίοι εστιάζουν στα εξής πεδία:

Ανάπτυξη των εσόδων και ενίσχυση νέων πηγών κερδοφορίας.

Πλήρης αξιοποίηση του πανελλαδικού δικτύου εξυπηρέτησης.

Επιχειρησιακή αριστεία και αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη.

Ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.

Ενεργός συμμετοχή και ενδυνάμωση των εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλαγών.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Μιχάλης Μαυρόπουλος, εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες του οργανισμού και του προσωπικού, σημειώνοντας πως υπάρχει πλέον ένα ξεκάθαρο πλάνο για τη μετατροπή των ΕΛΤΑ σε έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό φορέα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις στη διοίκηση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο επιδιώκει να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της εταιρείας διατηρώντας παράλληλα τον διαχρονικό κοινωνικό της ρόλο σε όλη την επικράτεια.