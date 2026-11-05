Εξαιρετικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις κατέγραψε το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου για το εννεάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ανακοινώνοντας καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 383 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση. Στο τρίτο τρίμηνο του έτους η καθαρή κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 131 εκατ. ευρώ, τροφοδοτώντας μια ιδιαίτερα ισχυρή Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) της τάξης του 18,9%.

Δυναμική πιστωτική επέκταση, άνοδος καταθέσεων και ενίσχυση μέσω CDB

Η Τράπεζα συνέχισε τη δυναμική διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, χορηγώντας νέα δάνεια συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, μέγεθος ενισχυμένο κατά 9%. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 11,6 δισ. ευρώ (αύξηση 9% ετησίως και 7% από την αρχή του έτους), λαμβάνοντας ώθηση κυρίως από την εγχώρια ζήτηση.

Παράλληλα, η καταθετική βάση, αποτελούμενη κατά κύριο λόγο από κεφάλαια λιανικής, διευρύνθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα 23,5 δισ. ευρώ.

Στην περαιτέρω επέκταση του ισολογισμού συνέβαλε καθοριστικά και η ολοκλήρωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως (CDB) τον Οκτώβριο του 2026, συναλλαγή που πρόσθεσε περίπου 130 εκατ. ευρώ εξυπηρετούμενων δανείων και 440 εκατ. ευρώ καταθέσεων κοντά στην ονομαστική τους αξία.

Υψηλή ποιότητα ενεργητικού και πλεονάζουσα κεφαλαιακή επάρκεια

Η εικόνα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρέμεινε εξαιρετικά υγιής, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) να περιορίζεται στο 1,0% και το κόστος πιστωτικού κινδύνου να καταγράφει καθαρή πίστωση.

Στο κεφαλαιακό σκέλος, η οργανική δημιουργία κεφαλαίου ανήλθε στις 341 μονάδες βάσης, θέτοντας τις βάσεις για υπέρβαση του ετήσιου στόχου των 350-400 μ.β. Ακόμη και μετά την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος στο ανώτατο όριο του 70%, ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 20,6% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 25,2%.

Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 6,21 ευρώ (+11% από την αρχή του έτους), έχοντας ήδη ενσωματώσει την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος 0,24 ευρώ ανά μετοχή τον Οκτώβριο, οδηγώντας τη συνολική μερισματική καταβολή εντός του 2026 στα 0,74 ευρώ ανά μετοχή.

Αναβάθμιση στόχων και στήριξη στην αναπτυξιακή τροχιά της Κύπρου

Όπως υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Πανίκος Νικολάου, η ισχυρή λειτουργική απόδοση συνδυάζεται με αυστηρή πειθαρχία στη διαχείριση του κόστους και συνετή πιστωτική πολιτική.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η Διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο για το ROTE του 2026 σε επίπεδα «high-teens», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για ποσοστό διανομής (payout ratio) 70% από την τακτική κερδοφορία, με προοπτική πρόσθετου μερίσματος έως και 20% των ετήσιων κερδών.

Η αναπτυξιακή δυναμική της Τράπεζας εδράζεται και στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οποίας αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 3% για το 2026 (από αρχική εκτίμηση 2,5%), υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η συγκράτηση της ανεργίας, η πλήρης ανάκαμψη του τουριστικού ρεύματος και η ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ διαμορφώνουν ένα σταθερό περιβάλλον για τη διατήρηση υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους και τη συνεχή στήριξη της επιχειρηματικότητας.