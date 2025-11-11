Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 118 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο 2025, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση και κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 353 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου.

Επίσης ανακοίνωσε:

*Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.4% για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

*Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 20.5% και 25.4% αντίστοιχα

*Οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 326 μονάδες βάσης κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025

*Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους 0.81 ευρώ

*Πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος για το 2025 ύψους 0.20 ευρώ ανά συνήθη μετοχή τον Οκτώβριο 2025

*Ο στόχος για ποσοστό διανομής (“payout ratio”) για το 2025 ύψους 70% παραμένει.

Ανακοινώθηκε επίσης ισχυρός νέος δανεισμός ύψους 2.2 δισ. ευρώ κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αυξημένος κατά 31% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενος κυρίως από τη ζήτηση για δάνεια σε επιχειρήσεις και στον τομέα διεθνών εργασιών.

Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 10.71 δις.ευρώ, αυξημένο κατά 6% από την αρχή του έτους. Μείωση ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) προς δάνεια στο 1.2%. Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους 21.5 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 7% σε ετήσια βάση.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων συμβούλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου αναφέρει:

«Έχουμε επιτύχει άλλο ένα τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, καταγράφοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 353 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Καταγράψαμε ισχυρή Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.4% για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να ξεπερνά το 20%, και υποστηριζόμενη από ένα ισολογισμό χαμηλού κινδύνου.

Αυτή η επίδοση αντανακλά την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, παρά τη μείωση των επιτοκίων, την υψηλή ρευστότητα, την αποτελεσματική διαχείριση κόστους όπως αποδεικνύετε από τον δείκτη κόστος προς έσοδα ύψους 35%, καθώς και την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου που παραμένει ισχυρή, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να ανέρχεται στο 1.2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους παρατηρήσαμε υγιή αύξηση τόσο στα δάνεια όσο και στις καταθέσεις. Ο νέος δανεισμός ανήλθε στο 2.2 δις ευρώ για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αυξημένος κατά 31% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενος κυρίως από τη ζήτηση για δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών και δάνεια σε επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 6% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας το στόχο που θέσαμε για το 2025 για αύξηση ύψους περίπου 4%.

Η αύξηση υποστηρίχθηκε από αύξηση ύψους 4% του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Κύπρο σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και από την ισχυρή αύξηση του χαρτοφυλακίου στον τομέα διεθνών εργασιών.

Η καταθετική μας βάση αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση και ανέρχεται σε 21.5 δις ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κεφαλαιακή μας βάση παραμένει ισχυρή, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 20.5% και 25.4% αντίστοιχα στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφοντας οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 326 μ.β., και αναγνωρίζοντας σχετική πρόβλεψη για διανομή στο 70% (‘payout ratio’).

Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή βελτιώθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση σε 5.86 ευρώ, μετά την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά ύψους Euro0.20 ανά μετοχή, με τα συνολικά μερίσματα σε μετρητά που κατατέθηκαν εντός του 2025 να ανέρχονται σε 0.68 ευρώ ανά μετοχή.

Συνεχίζουμε να λειτουργούμε σε ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, που επιδεικνύει ανθεκτικότητα και ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου για το 2025 (σε πραγματικούς όρους) αναμένεται να αυξηθεί κατά 3.2%, ξεπερνώντας τον αντίστοιχο μέσο όρο ανάπτυξης της Ευρωζώνης.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ισχυρή επίδοση, αναβαθμίζουμε τον στόχο που θέσαμε για το 2025 για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδα high-teens από επίπεδα mid-teens, και διατηρούμε το στόχο για ποσοστό διανομής ύψους 70% από την κερδοφορία του 2025, στο υψηλότερο ποσοστό της πολιτικής διανομής μας. Ομοίως, η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) υπολογισμένη σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετόχων Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15% αναμένεται να ξεπεράσει το 20% το 2025.

Η πειθαρχημένη εφαρμογή της στρατηγικής μας, η συνεχής επίτευξη των στόχων μας, καθώς και οι δυνατότητες μας, ενισχύουν την εμπιστοσύνη για τις προοπτικές μας και αναμένουμε να επικαιροποιήσουμε τους στρατηγικούς και οικονομικούς μας στόχους εντός του α’ τριμήνου 2026.

Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, διατηρώντας την απαράμιλλη προτεραιότητα μας για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας».

Μ.Π.

Πηγή: Τράπεζα Κύπρου