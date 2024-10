Ειδική εκδήλωση με θέμα «Βιωσιμότητα για την Οικονομία και την Κοινωνία», με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τη Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEPFI), την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αθηνών, ξένες τράπεζες, ακαδημαϊκούς, στελέχη διεθνών εταιρειών και ειδικούς επιστήμονες διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Στόχος της δημόσιας συζήτησης ήταν να τεθούν και να διερευνηθούν θέματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις πολιτικές και την κοινωνική συμμετοχή, που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία απανθρακοποίηση (decarbonization) σύμφωνα με τις στρατηγικές που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν ήδη δρομολογηθεί και στη χώρα μας.

Στην ομιλία του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, υπογράμμισε ότι οι μεγάλες τράπεζες, όπως η Πειραιώς, έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν για την υποστήριξη των πελατών τους έναντι των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και να προχωρήσουν δυναμικά στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία.

«Η Πειραιώς έχει μακρόχρονη ιστορία στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, με άξονα τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, που η ίδια συνδιαμόρφωσε με μικρή ομάδα τραπεζών-μελών του UNEP FI το 2019.

Κατέχοντας σήμερα ηγετική θέση σε όλο το φάσμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, στόχος της Τράπεζας είναι το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων το 2027 να έχει προσεγγίσει τα 40 δισ. ευρώ, με περισσότερα από 5-6 δισ. ευρώ από αυτά για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση», πρόσθεσε.

Ο κ. Μεγάλου παρουσίασε τους μετρήσιμους στόχους της στρατηγικής της Τράπεζας για τη βιωσιμότητα που συγκεκριμένα είναι: o βιώσιμος δανεισμός της οικονομίας, η διαχείριση της έκθεσής της σε ευαίσθητους περιβαλλοντικά κλάδους, η ενεργειακή αναβάθμιση και ασφαλιστική κάλυψη ακινήτων των πελατών, η έγκαιρη προετοιμασία των πελατών για την ενεργειακή μετάβαση, η ουδέτερη ανθρακικά λειτουργία της Τράπεζας, η βέλτιστη κλιματική διακυβέρνηση και οι σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «στόχος μας είναι να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και να στηρίζουμε την καινοτομία.

Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες για να συμβάλλουμε σε μια πιο εύρωστη οικονομία, καθώς και σε μια ισότιμη και συμπεριληπτική κοινωνία. Το αποτύπωμά μας επιδιώκουμε να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες, τους ανθρώπους μας, τους μετόχους μας και την κοινωνία συνολικά, σε πλήρη αντιστοιχία με το όραμα και τις αξίες μας».

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Eric Usher, γενικός διευθυντής του UNEP FI επεσήμανε πως «οι αλλαγές που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή έχουν επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και κοινωνία και επηρεάζουν οικονομικούς κλάδους οι οποίοι αρχίζουν με τη σειρά τους να αντιδρούν και ήδη βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής, όπως για παράδειγμα ο κλάδος της ενέργειας ο οποίος στρέφεται προς τις ανανεώσιμες πηγές, ενώ ο κλάδος των μεταφορών στρέφεται προς την ηλεκτροκίνηση».

Αναφερόμενος στο τραπεζικό σύστημα ο κ. Usher τόνισε:

«Σήμερα οι τράπεζες έχουν καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή που συντελείται παγκοσμίως. Η συνεργασία των τραπεζών με τους διαφορετικούς κλάδους είναι απόδειξη στο πώς η υπεύθυνη τραπεζική μπορεί να στηρίξει τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε μια πιο βιώσιμη οικονομία και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή.

Βλέπουμε πρόοδο, κατανοούμε καλύτερα τι σημαίνει να έχουμε θετική επίπτωση στην οικονομία, στην κοινωνία και βλέπουμε τις ευκαιρίες για να ενδυναμώσουμε και να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία ώστε να διοχετεύσουμε κεφάλαια εκεί που απαιτούνται, και σε μερικές περιπτώσεις, να αρχίσουμε να αποτρέπουμε τα κεφάλαια από το να δημιουργούν οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα».

Ιδιαίτερα εκτενής αναφορά στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε στο θέμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον αγροδιατροφικό τομέα, κάτι που αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα. Συνομιλώντας με τον Δημήτρη Δημόπουλο, επικεφαλής ESG της Πειραιώς, ο καθηγητής Δημήτρης Λάλας, σύμβουλος της FACETS έκανε μια πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των προτάσεων μελέτης που πραγματοποίησε με τη συνδρομή ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων και την υποστήριξη της Πειραιώς, για το θέμα της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις ειδικότερες συνέπειες που ήδη είναι ορατές στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία ανά περιφέρεια και καλλιέργεια.

Η μελέτη θα δημοσιοποιηθεί από την Πειραιώς το αμέσως προσεχές διάστημα.

Οι επιμέρους συζητήσεις οργανώθηκαν σε δύο πάνελ:

* Στη συζήτηση με θέμα το αν το τραπεζικό σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, υποστηρίζοντας την πραγματική οικονομία σε ένα ευμετάβλητο κλιματικό και γεωπολιτικό περιβάλλον και αν η μετάβαση μπορεί να προσφέρει έγκαιρα και απτά αποτελέσματα όπου συμμετείχαν οι, Jonathan Fowlie, Chief Member Impact and Experience Officer, Vancity, Nadia Humphreys, Global Head of Sustainable Finance, Data Solutions, Bloomberg, και Σμαράγδρα Ρηγάκου, σύμβουλος Διοίκησης, αναπληρώτρια επιτελική διευθύντρια Νομικών Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, με συντονιστή τον Μάρκο Κομονδούρο, Founder and Partner Investing for Purpose.

* Για το θέμα της απανθρακοποίησης των οικονομιών σε ένα ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον και ειδικότερα για την περίπτωση της Ελλάδας, συζήτησαν οι, Anja Hannerz, Group Head of Sustainability, Nordea, και Θεοδώρα Αντωνακάκη, διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, με συντονιστή τον Ηλία Λεκκό, επικεφαλής οικονομολόγο της Πειραιώς.

Παρέμβαση στην εκδήλωση έκανε και ο Δημήτρης Γεωργακέλλος, καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ο κ. Γεωργακέλλος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη συνεργασία του Πανεπιστημίου με την Πειραιώς για τη δημιουργία του πρώτου Μεταπτυχιακού Προγράμματος με ειδίκευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, «MBA in Sustainability» powered by Piraeus.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα προσφέρεται χωρίς δίδακτρα ή τέλη φοίτησης, ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2024 και απευθύνεται σε αριστούχους απόφοιτους των ελληνικών πανεπιστημίων.