Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς.

Η έκδοση χαρακτηρίστηκε από μεγάλη υπερκάλυψη, με τους επενδυτές να προσφέρουν κεφάλαια άνω του 1,6 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί τελικώς 500 εκατ. ευρώ.

Το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε λόγω της υπερκάλυψης, και διαμορφώθηκε στο 7,375%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPTs) το τοποθετούσαν στην περιοχή του 7,75%.

Η τράπεζα έδωσε ήδη mandate σε έξι επενδυτικούς οίκους, ως αναδόχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν investor calls τα οποία ξεκινούν από σήμερα, για την έκδοση ομολόγου RegS Bearer Subordinated Tier 2 10.25NC5.25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).

Πρόκειται για τις Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank.

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική ισχυροποίησή τους και τη δυναμική που αναπτύσσει η ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να εκδώσουν ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), στο πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμα στοιχεία παθητικού (Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), με κόστος χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που θα είχαν υπό άλλες συνθήκες.

Σκοπός των MREL που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης είναι να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον.

Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες είχαν αρχίσει τις εκδόσεις ομολόγων Tier 2 από το 2019, όταν οι αποδόσεις τους ήταν ακόμη διεθνώς χαμηλές λόγω των πολύ χαμηλών επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών.

Η έκδοσή τους είχε «παγώσει» για κάποιο διάστημα μέχρι την περασμένη Δευτέρα, όταν η Εθνική προχώρησε στην πώληση ομολόγων Tier 2 με διάρκεια 10,25 χρόνια (που μπορούν να ανακληθούν σε 5,25 χρόνια) με εντυπωσιακή επιτυχία, σύμφωνα με την κορυφαία εταιρεία ενημέρωσης για ομόλογα IFR (International Financing Review).