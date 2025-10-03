Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ ένα νέο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά κίνητρα στους εργαζόμενους του ομίλου, που επιθυμούν να αποχωρήσουν.

Το πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και τις επιχειρησιακές ανάγκες, περιλαμβάνει ενισχυμένα κίνητρα και πρόσθετες παροχές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι αποζημιώσεις μπορούν να φθάσουν έως τις 220 χιλιάδες ευρώ. Περισσότερο ωφελημένοι οι εργαζόμενοι 55 ετών και επάνω. Παράλληλα, παρέχεται αυξημένης διάρκειας ιατροφαρμακευτική κάλυψη και συμβουλευτική για όσους επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα:

Βασικές Παροχές του Προγράμματος:

-Ενισχυμένα Κίνητρα για Εργαζόμενους 55+: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε όσους είναι 55 ετών και άνω, παρέχοντας αυξημένες δυνατότητες για επαγγελματική ανανέωση ή μετάβαση στη συνταξιοδότηση.

-Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη: Για πρώτη φορά, όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη διάρκειας 7 ετών, ανεξαρτήτως της επιλογής αποχώρησης (άμεση ή μακροχρόνια άδεια), ενισχύοντας την οικονομική τους ασφάλεια.

-Επαγγελματική Συμβουλευτική: Η Τράπεζα θα καλύψει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και υποστήριξης για όσους επιθυμούν να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκίνησε χθες, 2 Οκτωβρίου 2025, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025.