Τριάντα χρόνια από την ίδρυσή του (1995-2025) συμπληρώνει φέτος το Ελληνοκινεζικό Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό & Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το οποίο διοργανώνει μεγάλη επετειακή εκδήλωση με τίτλο «1995-2025: Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς και Δημιουργώντας το Μέλλον στις Ελληνοκινεζικές Επιχειρηματικές Σχέσεις».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα, στον «Ελληνικό Κόσμο», σηματοδοτώντας τρεις δεκαετίες ενεργού συμβολής στην προώθηση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας.

Το παρών θα δώσουν κορυφαίες προσωπικότητες από τον πολιτικό, διπλωματικό και επιχειρηματικό χώρο. Ανάμεσά τους ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κώστας Καραμανλής, ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Fang Qiu, καθώς και ο Δήμαρχος της Pudong, Shanghai και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Δημοτικής Κυβέρνησης Shanghai, Wu Jincheng.

Οι εργασίες της βραδιάς θα ξεκινήσουν με τον εναρκτήριο χαιρετισμό του προέδρου του Επιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνου Ν. Γιαννίδη.

Θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός και η τιμητική βράβευση της Α.Ε. Πρέσβη Fang Qiu, ενώ κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Wu Jincheng, ο οποίος θα λάβει επίσης τιμητική διάκριση. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η κ. Lin Tingjun, Διευθύντρια της Επιτροπής Εμπορίου της Περιοχής Pudong New Era, θα παρουσιάσει τις αναπτυξιακές προοπτικές μιας από τις πιο δυναμικές οικονομικές ζώνες της Σαγκάης.

Τιμητικές βραβεύσεις θα απονεμηθούν στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, στον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και πρώην Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του ΟΛΠ Γιώργο Ανωμερίτη, στον πλοιοκτήτη Γιώργο Προκοπίου και στον επιχειρηματία Κυριάκο Δερμάτη, ιδρυτή της Intermodal Greece και της Intermodal (China) Pudong-Shanghai.

Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ, κ. Han Chao.

Με τις ομιλίες και τις βραβεύσεις να αναδεικνύουν τη σημασία των ελληνοκινεζικών δεσμών, η επετειακή εκδήλωση έρχεται να επιβεβαιώσει τον διαχρονικό ρόλο του Επιμελητηρίου ως σταθερής γέφυρας συνεργασίας, ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας και προώθησης αμοιβαίων επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο