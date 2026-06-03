Διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.992.987 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία NESTLE HELLAS Α.Ε. από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η ποινή επιβλήθηκε μετά από εξονυχιστικό έλεγχο, ο οποίος διαπίστωσε ότι η επιχείρηση υπερέβη το νόμιμο Περιθώριο Μικτού Κέρδους σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Αξίζει να τονιστεί ότι η παράβαση δεν αφορά «προϊόντα πολυτελείας», αλλά αγαθά με τεράστια ευαισθησία για τα νοικοκυριά, όπως το βρεφικό γάλα και οι βρεφικές κρέμες (που έχουν απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα για τις υψηλές τιμές τους στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη), καθώς και ο καφές, που αποτελεί καθημερινό έξοδο για την πλειονότητα των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί φέτος, μετά από εκείνα σε πολυεθνικές απορρυπαντικών ή άλλων καταναλωτικών αγαθών.

Οι παραβάσεις και τα προϊόντα

Η παραβίαση της νομοθεσίας εντοπίστηκε σε 48 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων που ανήκουν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

Καφέ

Σοκολάτα

Βρεφικό γάλα

Βρεφικές κρέμες

Με βάση το χρονικό της παράβασης η υπέρβαση του κέρδους διαπιστώθηκε για το χρονικό διάστημα από 13 Μαρτίου 2026 έως 3 Απριλίου 2026.

Το νομικό πλαίσιο και η συνέχεια των ελέγχων

Ο έλεγχος αυτός αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Αρχής για το 2026, με στόχο την πάταξη της κερδοσκοπίας και την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους, όπως αυτό ορίζεται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026 (Α΄ 37).

Η Ανεξάρτητη Αρχή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τη συστηματική επεξεργασία και άλλων ανοιχτών φακέλων, με την ολοκλήρωση νέων ελέγχων να αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της NESTLE HELLAS Α.Ε. για το αν θα κάνει χρήση του δικαιώματος δικαστικής προσφυγής.

Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τους επόμενους φακέλους να βρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Πρόσφατα Πρόστιμα σε Πολυεθνικές (Μάιος 2026)

Λίγες ημέρες πριν από την υπόθεση της Nestle, η Αρχή επέβαλε σημαντικές κυρώσεις σε δύο πολύ γνωστές εταιρείες για παράνομο κέρδος (επίσης με βάση την ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2026):

-PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε.: Πρόστιμο 328.067 ευρώ για υπερβάσεις σε 12 κωδικούς προϊόντων (δημητριακά, σοκολάτες, χυμοί).

-JACOBS DOUWE EGBERTS: Πρόστιμο 248.061 ευρώ για υπερβάσεις σε 20 κωδικούς προϊόντων στην κατηγορία του καφέ.

Το «Μπαράζ» Προστίμων σε Σούπερ Μάρκετ και Βιομηχανίες (Φεβρουάριος 2026)

Στις αρχές του έτους, η Αρχή επικύρωσε μαζικούς ελέγχους σε 3.168 κωδικούς προϊόντων, επιβάλλοντας συνολικά 1,05 εκατ. ευρώ σε 5 μεγάλες εταιρείες:

ΛΙΝΤΛ (Lidl) ΕΛΛΑΣ: 670.925 ευρώ (το μεγαλύτερο εκείνης της περιόδου) για υπερβάσεις σε 26 κωδικούς.

NESTLE ΕΛΛΑΣ: 144.700 ευρώ για υπερβάσεις σε 4 κωδικούς (προγενέστερος έλεγχος, πριν το τρέχον πρόστιμο των 3 εκατ.).

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ (ΑΒ) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 109.900 ευρώ για 22 κωδικούς προϊόντων.

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ: 72.370 ευρώ για 12 κωδικούς.

FLORA FOOD GREECE: 52.870 ευρώ.

Έλεγχοι στην Αγορά Καυσίμων (Απρίλιος 2026)

Η Αρχή δεν περιορίζεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στα τέλη Απριλίου, μετά από ελέγχους του Παρατηρητηρίου Τιμών, επέβαλε συνολικά πρόστιμα 54.000 ευρώ σε 9 πρατήρια υγρών καυσίμων που διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν το ανώτατο πλαφόν κέρδους στα καύσιμα (κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη).

«Κατόπιν εορτής» οι έλεγχοι

Η περίπτωση του πρόσφατου προστίμου στη Nestle είναι ενδεικτική. Η παράβαση διαπιστώθηκε για την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2026, αλλά το πρόστιμο επιβλήθηκε και ανακοινώθηκε μήνες αργότερα.

Αυτό σημαίνει ότι οι μηχανισμοί δεν λειτουργούν αποτρεπτικά σε πραγματικό χρόνο.

Οι καταναλωτές έχουν ήδη πληρώσει τις υπερτιμημένες τιμές στο ράφι για μεγάλο διάστημα πριν παρέμβει το κράτος.

Το «παράδοξο» των προστίμων vs κερδοφορίας

Αν και τα πρόστιμα ακούγονται εντυπωσιακά (π.χ. 3 εκατ. ευρώ), συχνά αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού τζίρου και των κερδών των πολυεθνικών ή των μεγάλων ομίλων.

Για πολλές μεγάλες εταιρείες, το ρίσκο ενός προστίμου θεωρείται «λογικό επιχειρηματικό έξοδο» (cost of doing business) μπροστά στα υπερκέρδη που αποκομίζουν από τις αυξημένες τιμές.

Επιπλέον, οι εταιρείες συχνά προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, παγώνοντας την πληρωμή των προστίμων για χρόνια ή επιτυγχάνοντας δραστική μείωσή τους.

Η επιμονή του πληθωρισμού των τροφίμων

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι παρά τις ανακοινώσεις για «σαρωτικούς ελέγχους» και τη θέσπιση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (όπως αυτή του Μαρτίου 2026 για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους), ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά συνεχίζει να καλπάζει (ο γενικός δείκτης σκαρφάλωσε στο 5,4% τον Απρίλιο 2026 με διψήφιες αυξήσεις σε βασικά είδη). Αν οι έλεγχοι ήταν δομικά αποτελεσματικοί, η αγορά θα παρουσίαζε διαφορετική εικόνα.

Αδυναμία ελέγχου στην «απαρχή» της αλυσίδας (Χονδρική – Εισαγωγές)

Οι περισσότεροι έλεγχοι επικεντρώνονται στο τελικό σημείο πώλησης (στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στο πρατήριο). Ωστόσο, οι ενώσεις καταναλωτών τονίζουν ότι η αληθινή αισχροκέρδεια και τα «παιχνίδια» με τις τιμές γίνονται:

-Στα τιμολόγια εισαγωγής από το εξωτερικό (όπου οι μητρικές πολυεθνικές πουλάνε ακριβότερα στις ελληνικές θυγατρικές τους – φαινόμενο ενδοομιλικών συναλλαγών).

-Στους μεσάζοντες και τις κεντρικές αγορές χονδρικής, όπου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σπάνια καταφέρνουν να ξετυλίξουν το κουβάρι των εικονικών χρεώσεων.

Το φαινόμενο του «Shrinkflation» (Μείωση ποσότητας)

Η αγορά εφευρίσκει συνεχώς τρόπους να παρακάμπτει τους ελέγχους του περιθωρίου κέρδους. Οι βιομηχανίες μειώνουν την ποσότητα στις συσκευασίες (π.χ. από 500γρ. σε 420γρ.) διατηρώντας την ίδια ή και υψηλότερη τιμή.

Παρά το γεγονός ότι εξετάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις για υποχρεωτική σήμανση, η καθυστέρηση στην εφαρμογή τους δείχνει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τρέχουν πάντα πίσω από τις πρακτικές της αγοράς.