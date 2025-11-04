Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, του υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά στην υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» των άρθρων 65 έως 71 του Ν. 4887/2022 (A’ κύκλος).

Η απόφαση αναφέρεται στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας 10.51.52, παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμα γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση), στο εργοστάσιο της εταιρείας στις Σέρρες, συνολικού επιλέξιμου και συνολικού ενισχυόμενο κόστους 10.090.800 ευρώ.

Πηγή: ΚΡΙ-ΚΡΙ