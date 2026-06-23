Η αυθεντική γεύση της Σάμου και η παγκόσμια κληρονομιά του σαμιακού αμπελώνα γίνονται πλέον ο απόλυτος ταξιδιωτικός πρεσβευτής της Ελλάδας. Σε μια στρατηγική κίνηση εξωστρέφειας, ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου ανακοινώνει την εκτεταμένη και premium παρουσία των εκλεκτών του οίνων στα Hellenic Duty Free Shops Avolta των κυριότερων ελληνικών αεροδρομίων, με έναν από αυτούς τους σταθμούς, το πολυσύχναστο διεθνές αεροδρόμιο Σκιάθου.

Οι χιλιάδες ξένοι και Έλληνες επισκέπτες που περνούν τις πύλες του αεροδρομίου της κοσμοπολίτικης Σκιάθου, αλλά και άλλων κομβικών τουριστικών προορισμών της χώρας μας, έχουν πλέον την ευκαιρία να πάρουν μαζί τους, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ένα κομμάτι από την ιστορική συνέχεια της ηρωϊκής αμπελουργίας του μοσχάτου σε πεζούλες ξερολιθιάς, με την ευωδιά της φύσης και τις ηλιαχτίδες που απλώνουν τα αρώματά τους σε κάθε γουλιά.

Μέσα από ειδικά διαμορφωμένα σημεία προβολής, υψηλής αισθητικής, τα φημισμένα γλυκά, ξηρά και ημίξηρα κρασιά του Συνεταιρισμού συστήνονται ξανά στο διεθνές κοινό. Η κομβική αυτή συνεργασία, επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση του ΕΟΣ Σάμου στην ανάδειξη του επώνυμου ελληνικού κρασιού στις κορυφαίες «βιτρίνες» της χώρας, μετατρέποντας τον σταθμό επιστροφής των τουριστών σε μια αξέχαστη εμπειρία ελληνικής φιλοξενίας και οινογαστρονομίας.