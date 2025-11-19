«Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση που εκδηλώθηκε για την νέα αυτή ομολογιακή έκδοση της LAMDA Development αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στην εταιρεία και τις προοπτικές της. Αυτό είναι το τρίτο ομόλογο της LAMDA Development η οποία το 2020 και το 2022 ολοκλήρωσε με επιτυχία αντίστοιχα εγχειρήματα, αλλά και το τρίτο ομόλογο για το 2025 που ξεκινά τη διαπραγμάτευσή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η LAMDA Development αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα εισηγμένης εταιρείας που σταθερά αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Χρηματιστήριο» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου ομολόγου της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ευχαριστούμε την επενδυτική κοινότητα για την εμπιστοσύνη που δείχνει διαχρονικά στον Όμιλο LAMDA, η οποία φαίνεται εμπράκτως και σήμερα από τη σημαντική υπερκάλυψη του ομολόγου αυτού, του τρίτου που έχει εκδώσει η LAMDA τα τελευταία πέντε χρόνια.

Νέο ρεκόρ κατέγραψε το ενδιαφέρον από τους ιδιώτες, υπερκαλύπτοντας από μόνο του το τελικό ποσό της έκδοσης των 500 εκατ. ευρώ, που είναι και το μεγαλύτερο ομόλογο στην ιστορία μας. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, αφοσίωση και ενθουσιασμό να δημιουργούμε αξία με τα έργα μας για την οικονομία και την κοινωνία».

Τέλος, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου τόνισε:

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να στηρίζει έμπρακτα, μέσω άντλησης φθηνών πόρων, τις επιχειρήσεις ώστε να πραγματοποιούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Η LAMDA υλοποιεί σήμερα τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο – μία μεγάλη επένδυση που έχει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και ειδικά και στην ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει πάντοτε τέτοιες προσπάθειες οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και της ελληνικής οικονομίας».

Η συνολική ζήτηση ήταν 770 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική υπερκάλυψη 1.5 φορές. Οι ιδιώτες έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ουσιαστικά υπερκαλύπτοντας όλη την έκδοση από μόνοι τους, στα 540 εκατ. ευρώ με 15.044 εγγραφές.

Επιπλέον στοιχεία της έκδοσης

* Η μεγαλύτερη έκδοση της Lamda (500 εκατ. ευρώ).

* Η μεγαλύτερη συμμέτοχη ιδιωτών (88%) στο ομόλογο της Lamda.

* Η έκδοση είναι πολύ επιτυχημένη ιδιαίτερα δεδομένου του μεγάλου ποσού αντληθέντων κεφαλαίων τόσο για την Ελληνική αγορά όσο και για την εταιρεία συγκριτικά με την κεφαλαιοποίηση της (1,3 δισ. ευρώ).

* H Lamda συνεχίζει να βελτιστοποιεί τη διάρθρωση των κεφαλαίων της πετυχαίνοντας την άντληση του σημαντικού ποσού των 500 εκατ. ευρώ με ένα επιτόκιο 3,8% πολλώ δε μάλλον λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2025 η Lamda προχώρησε στην αποπληρωμή του πράσινου ομολόγου ποσού 230 εκατ. με επιτόκιο 4,7%.

* Εκτός της επιτυχούς άντλησης 500 εκατ. ευρώ ρευστότητας σε μία και μόνο συναλλαγή, το ομόλογο αυτό θα χαμηλώσει το κόστος δανεισμού του ομίλου σε σχέση με το κόστος στις 30/6/2025, ενώ η αποπληρωμή του θα είναι μετά και την τελευταία δόση του ΤΑΙΠΕΔ.

* H εταιρία έχει αντλήσει πάνω από 1 δισ. ευρώ ομολόγων μέσα σε 5 χρόνια.

* Το μεγαλύτερο ομόλογο στην ιστορία της Lamda με την μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών.

* Το μεγαλύτερο ομόλογο στη χώρα μας σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας

* Η δεύτερη υψηλότερη κατανομή σε ιδιώτες την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ