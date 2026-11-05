Σταθμό στα ευρωπαϊκά δικαστικά χρονικά και ορόσημο για την εγχώρια επιχειρηματικότητα αποτελεί η απόφαση του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 111,22 εκατ. ευρώ υπέρ της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ), παραγωγού της μπύρας «ΒΕΡΓΙΝΑ».

Η απόφαση αφορά τη θεραπεία της πολυετούς οικονομικής ζημίας που υπέστη η ελληνική βιομηχανία από τις καταχρηστικές πρακτικές της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, θυγατρικής του ολλανδικού κολοσσού Heineken, στην ελληνική αγορά έως και το 2014.

Παρά την αναμενόμενη έφεση από τον πολυεθνικό όμιλο, η απόφαση κρίθηκε προσωρινά εκτελεστή, με το ποσό να έχει ήδη κατατεθεί στα ταμεία της ΖΜΘ.

Δεύτερη υψηλότερη αποζημίωση στην ΕΕ και μάχη «Δαυίδ εναντίον Γολιάθ»

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης, ο Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης της ΖΜΘ, Δημήτρης Κρις, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική, υπογραμμίζοντας ότι συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη αποζημίωση που επιδικάζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από εκείνη στην υπόθεση της Google.

Όπως σημείωσε, αποδεικνύεται έμπρακτα ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η επιμονή φέρνουν αποτέλεσμα ακόμη και απέναντι σε διεθνείς κολοσσούς, δηλώνοντας πως ο αγώνας της εταιρείας για υγιή ανταγωνισμό συνεχίζεται.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Δημήτρης Πολιτόπουλος, περιέγραψε τον δικαστικό αγώνα που διήρκεσε εννέα χρόνια σε Ελλάδα και Ολλανδία, με κόστος άνω των 17 εκατ. ευρώ, ως μια υπαρξιακή σύγκρουση τύπου «Δαυίδ με Γολιάθ». Τόνισε ότι η στάση της εταιρείας αποτελεί υπόδειγμα για το πώς κατακτάται η επιχειρηματική ελευθερία, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα συμβάλουν στην ορθότερη και πιο ισότιμη λειτουργία της αγοράς ζύθου.

Νέα επένδυση 50 εκατ. ευρώ στη Ροδόπη και αύξηση παραγωγικής ισχύος

Ενισχυμένη από τη ρευστότητα της αποζημίωσης, η διοίκηση της ΖΜΘ επιταχύνει το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό της πλάνο.

Κομβική θέση στα νέα σχέδια κατέχει η δημιουργία σύγχρονης μονάδας κυτιοποιίας στη Ροδόπη, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, έργο που αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 100 θέσεις εργασίας.

Η συγκεκριμένη επένδυση θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες της εταιρείας σε συσκευασία, θα τροφοδοτήσει την εγχώρια αγορά και θα ενισχύσει τις εξαγωγικές ροές προς τα Βαλκάνια.

Το νέο εγχείρημα έρχεται σε συνέχεια του επενδυτικού προγράμματος ύψους 20 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε την τριετία 2023-2025 για τον εκσυγχρονισμό των κεντρικών εγκαταστάσεων στην Κομοτηνή.

Οι παρεμβάσεις αυτές πολλαπλασίασαν την τεχνική παραγωγική δυναμικότητα στα 700.000 εκατόλιτρα ετησίως, αν και η ΖΜΘ συνεχίζει να εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο των μικροζυθοποιιών, διατηρώντας την παραγωγή της εντός του προβλεπόμενου ορίου των 200.000 εκατολίτρων.

Το ευρωπαϊκό δεδικασμένο για τις ευθύνες των μητρικών ομίλων

Η απόφαση αποτελεί τη δικαίωση μιας διαδρομής που εκκίνησε το 2017, στον απόηχο της απόφασης-σταθμού της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού του Δεκεμβρίου 2015, η οποία είχε διαπιστώσει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας επί 16 συναπτά έτη και επέβαλε πρόστιμο-ρεκόρ, οδηγώντας και σε αμετάκλητες ποινικές καταδίκες των τότε στελεχών της.

Το ολλανδικό δικαστήριο προσδιόρισε το ύψος της αποζημίωσης υιοθετώντας το οικονομικό μοντέλο της εταιρείας συμβούλων Oxera, στηριζόμενο στα ευρήματα της ελληνικής αρχής.

Νομικοί εκπρόσωποι της ΖΜΘ επισήμαναν ότι η υπόθεση δημιουργεί ένα καθοριστικό πανευρωπαϊκό προηγούμενο. Ήδη από το 2024 είχε κριθεί ότι η Heineken και η ελληνική θυγατρική της δρουν ως ενιαία οικονομική οντότητα, συνυπεύθυνη για τις παρανομίες, ενώ η δικαιοδοσία των ολλανδικών δικαστηρίων επικυρώθηκε αμετάκλητα το 2026 από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας, κατόπιν τοποθέτησης του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Η έκβαση αυτή ανοίγει πλέον τον δρόμο σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εγκαλούν πολυεθνικούς ομίλους απευθείας στα δικαστήρια της χώρας έδρας τους, όποτε οι θυγατρικές τους παραβιάζουν τους κανόνες του ανόθευτου ανταγωνισμού.