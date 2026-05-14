Η Εθνική Τράπεζα, εξακολουθεί να «αγνοεί» όχι μόνο τους πελάτες της αλλά και τις δικαστικές αποφάσεις, επιμένοντας ότι θα συνεχίσει να χρεώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς με 0,80 ευρώ το μήνα, με τη δικαιολογία νέας ενημέρωσης προς όλους όσους διαθέτουν λογαρισμό στην ΕτΕ, για το “χαράτσι” των 9,60 ευρώ το χρόνο. Επίσης, «προειδοποιεί» ότι θα προσφύγει στο Εφετείο κατά της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Μετά τις δικαστικές αίθουσες, η «κόντρα» Εθνικής Τράπεζας και ΕΚΠΟΙΖΩ για τη χρέωση των 0,80 ευρώ συνεχίζεται με ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές που κάνουν λόγο για «παραπληροφόρηση».

Αρχικά, η ΕΚΠΟΙΖΩ ενημέρωνε χθες με ανακοίνωσή της ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απαγόρευσε στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία προμήθεια των 0,80 ευρώ στους απλούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους.

Η απόφαση 128/2026, η οποία «εκδόθηκε κατόπιν αντιπροσωπευτικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ, κρίθηκε προσωρινά εκτελεστή, γεγονός που σημαίνει ότι η τράπεζα οφείλει να σταματήσει αμέσως τη συγκεκριμένη χρέωση για εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες της» ανέφερε μεταξύ άλλων η χθεσινή ανακοίνωση της καταναλωτικής οργάνωσης.

Η υπόθεση είχε ανοίξει το 2025 όταν η Εθνική Τράπεζα ενημέρωσε τους πελάτες της, δίνοντάς τους δύο μήνες διορία να αποφασίσουν, εάν επιθυμούν ο λογαριασμός τους να γίνει “προνομιακός” χωρίς χρεώσεις για εμβάσματα έως 5.000 ευρώ, δωρεάν φόρτιση prepaid καρτών έως 100 ευρώ κ.α. Σε άλλη ανακοίνωσή της η τράπεζα ανέφερε τότε ότι «περίπου 1,5 εκατομμύριο πελάτες της επέλεξαν την εν λόγω μορφή λογαριασμού».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρέωση σε ετήσια βάση είναι 9,60 ευρώ, μιλάμε για έσοδα της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ, ετησίως.

Η απάντηση της Εθνικής

Χθες το βράδυ (13/5) η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο: «Επί του από 13.05.2026 ανακριβούς δημοσιεύματος της ΕΚΠΟΙΖΩ».

Σε αυτή, η τράπεζα αναφέρει ότι αφενός θα ασκήσει έφεση και αφετέρου ότι «θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της.

«Η Εθνική Τράπεζα θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης κατά το σκέλος που είναι άμεσα εκτελεστή. Παράλληλα, και κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, θα ασκήσει το δικαίωμα της έφεσης ως προς τα επιμέρους σκέλη της απόφασης, όπου θεωρεί ότι η κρίση του Δικαστηρίου είναι εσφαλμένη».

Επί της ουσίας η τράπεζα λέει ότι αν ενημερώσει “συμπληρωματικά” τους πελάτες της, έχει δικαίωμα να διατηρήσει τη χρέωση.

Ολόκληρη η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας έχει ως εξής:

«Με το από 13.05.2026 δημοσίευμά της η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρεται σε πρόσφατη δικαστική εξέλιξη αντιδικίας που αφορά στους Λογαριασμούς Προνομίων της Τράπεζας διαστρεβλώνοντας το περιεχόμενο της σχετικής δικαστικής απόφασης. Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας και για την ακριβή ενημέρωση του συναλλακτικού κοινού, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης (opt-out), είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται, επίσης, στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα οφέλη που παρέχει ο σχετικός «Λογαριασμός Προνομίων» της Εθνικής Τράπεζας, και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση με παροχές που προσφέρονται δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών και πελατών της.

Η Εθνική Τράπεζα θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης κατά το σκέλος που είναι άμεσα εκτελεστή. Παράλληλα, και κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, θα ασκήσει το δικαίωμα της έφεσης ως προς τα επιμέρους σκέλη της απόφασης, όπου θεωρεί ότι η κρίση του Δικαστηρίου είναι εσφαλμένη.

Η Εθνική Τράπεζα, με προσήλωση στις αξίες της, συνεχίζει να σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινή τραπεζική εμπειρία των πελατών της, με γνώμονα τη διαφάνεια, την ποιότητα της εξυπηρέτησης και τη δημιουργία πραγματικής αξίας».

Η νέα ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ

Η ΕΚΠΟΙΖΩ σήμερα το πρωί επανήλθε, σχολιάζοντας την απάντηση της Εθνικής ως προς το σκέλος της «συμπληρωματικής ενημέρωσης» και τη συνέχιση της χρέωσης.

«Η Εθνική Τράπεζα παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών, για να συνεχίσει τη χρέωση των 0,80 ευρώ. Αφού παραβίασε τις απαιτήσεις διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και, συνεπώς δεν είναι δεκτική συμπλήρωσης.

Αν επιθυμεί η Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση, οπότε και θα κριθεί εκ νέου…».

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, με την οποία επικοινώνησε το zougla.gr ανέφερε ότι η “η τράπεζα οφείλει να επιστρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα χρήματα από τους καταναλωτές”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ

«Με αφορμή το δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας επί της ανακοίνωσης της ΕΚΠΟΙΖΩ σχετικά με την έκδοση της με αριθμό 128/2026 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επισημαίνουμε τα εξής:

Η μοναδική συμπεριφορά της Εθνικής Τράπεζας που η ΕΚΠΟΙΖΩ αιτήθηκε με την συγκεκριμένη αντιπροσωπευτική αγωγή της να απαγορευθεί είναι αυτή της επιβολής της μηνιαίας χρέωσης

0,80 ευρώ στους λογαριασμούς καταθέσεων. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο, για τους λόγους που εκθέσαμε αναλυτικά στη χθεσινή μας ανακοίνωση, ορίζει στο διατακτικό της απόφασης επί λέξει

τα εξής:

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στην εναγόμενη να επιβάλλει μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες της — καταναλωτές — δέκτες της αναφερόμενης στο σκεπτικό της παρούσας και πανομοιότυπου

περιεχομένου επιστολής της εναγόμενης, οι οποίοι διατηρούσαν σε αυτή μέχρι τις 28-08-2025 συμβάσεις κατάθεσης και ανοίγματος λογαριασμού κατάθεσης «Απλό Ταμιευτήριο» ή «Απλός

Τρεχούμενος».

ΚΗΡΥΣΣΕΙ προσωρινά εκτελεστή την απόφαση ως προς την ευθύς ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της εναγόμενης χρηματική ποινή ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για κάθε παράβαση της ευθύς ανωτέρω καταψηφιστικής διάταξης». Για να εκτελεστεί η παραπάνω απόφαση απομένει η ολίγων ημερών τυπική διαδικασία της έκδοσης απογράφου και η επίδοση στην τράπεζα, οπότε και κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά την παραπάνω χρηματική ποινή.

Η Εθνική Τράπεζα παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών, για να συνεχίσει τη χρέωση των 0.80 ευρώ. Αφού παραβίασε τις

απαιτήσεις διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και, συνεπώς, δεν είναι δεκτική συμπλήρωσης.

Αν επιθυμεί η Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση, οπότε και θα κριθεί εκ νέου, και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή της. Ως τότε ας απαντήσει:

Θα επιστρέψει τα χρήματα που παρανόμως εισέπραξε από τους καταναλωτές; Ευχόμαστε στην Εθνική Τράπεζα αυτό που αναφέρει και στο δελτίο τύπου της «να ενεργεί με προσήλωση στις αξίες της».