Το 2025, το 63,6% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δέκα ή περισσότερους εργαζόμενους, χρησιμοποιούσε κάποιο είδος social media, σημειώνοντας άνοδο από το 61,1% που είχε καταγραφεί το 2023.

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να ενισχύσουν την διαδικτυακή τους παρουσία, να βελτιώσουν το μάρκετινγκ, να επικοινωνήσουν με συνεργάτες, πελάτες και άλλους οργανισμούς, καθώς και να διευκολύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων.

Η Μάλτα κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης (88,2%), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (87,6%) και τη Δανία (86,1%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (41,5%), την Κροατία (46,0%) και την Ουγγαρία (47,3%).

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν social media είναι 60,33%.

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν μεγαλύτερη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ΕΕ. Μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων, το 60,6% χρησιμοποιούσε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 76,2% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και στο 89,1% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.