Ένα μεγάλο ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων ανακύπτει από την αποκάλυψη ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είχε αναθέσει καθήκοντα Ανεξάρτητου Επόπτη για τα «κόκκινα δάνεια» και τα Προγράμματα Εγγυήσεων «Ηρακλής» σε συμβουλευτική εταιρεία που συνδέεται άμεσα με Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων από Τιτλοποιήσεις, κοινώς servicer.

Τα στοιχεία που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα η Ζούγκλα προέρχονται από εξώδικο που απέστειλαν σήμερα το ΙΝ.ΚΑ, η ένωση καταναλωτών «Δικαίωση» και εμπορικοί Σύλλογοι προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με κοινοποίηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και άλλους.

Να σημειωθεί, ότι στα τέλη Μαΐου, όταν ο Γ. Στουρνάρας είχε βρεθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την ανανέωση της θητείας του, πιεζόμενος από ερωτήσεις αναφορικά με τα business plans των servicers και τα Προγράμματα Κρατικών Εγγυήσεων «Ηρακλής», και στον απόηχο των συστάσεων του ΔΝΤ για διαφάνεια σε Τράπεζες, funds και servicers, προκειμένου να… ξεφύγει απάντησε «υπάρχει διορισμένος Επόπτης».

Ας δούμε όμως ποιος ήταν Ανεξάρτητος Επόπτης από τον Απρίλιο του 2024, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025.

Η σύνδεση των εταιρειών AEGIS και EUPRAXIS

Η S.K. AEGIS LTD CONSULTING έχει έδρα στην Αθήνα, στην οδό Μιχαλακοπούλου 195. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, εταίροι είναι οι Κυριακόπουλος Ιωάννης και Κυριακόπουλος Ηλίας, αμφότεροι διαχειριστές της εταιρείας.

Η ΕUPRAXIS FSI έχει επίσης έδρα στην Αθήνα, στην οδό Μιχαλακοπούλου 195. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Κυριακόπουλος Ηλίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η ΕUPRAXIS FSI είναι μία από τις συνολικά 17 Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα με άδεια από την ίδια την ΤτΕ. Η αδειοδότησή της από την Κεντρική Τράπεζα έγινε το 2019, και με την τελευταία έγκριση να χρονολογείται στις 17/12/2024.

Στις 19 Απριλίου του 2024 υπογράφτηκε μία σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών S.K. και την AEGIS LTD CONSULTING για «παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Επόπτη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν.4649/2019 σε συνέχεια της επανεισαγωγής του προγράμματος παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων για το διάστημα από 04/12/2023 έως 31/12/2024 («ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ»)….».

«Το πρώτο παραδοτέο αφορά στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, περιλαμβάνοντας ανασκόπηση του «ΗΡΑΚΛΗ Ι» και «ΗΡΑΚΛΗ ΙΙ», την περιγραφή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ», τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς και των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί, όπως και μία εκτίμηση των αναμενόμενων αιτήσεων εντός του 2024, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία. Η υποβολή του παραδοτέου θα γίνει από τον Ανεξάρτητο Επόπτη στην αρμάδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Στο έγγραφο της σύμβασης αναφερόταν ότι η τελική έκθεση θα παραδίδετο στις 28/02/2025.

«Η υποβολή των παραδοτέων θα γίνεται από τον Ανεξάρτητο Επόπτη στη σχετική Ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission’s Hercules Case Team). Με την οριστικοποίηση από τον Ανεξάρτητο Επόπτη κάθε παραδοτέου, μετά από τη λήψη και ενσωμάτωση πιθανών σχολίων ή παρατηρήσεων της Ομάδας, η τελευταία θα αποστέλλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής και οριστικής παραλαβής του παραδοτέου στον Ανεξάρτητο Επόπτη, ο οποίος θα το προωθεί αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Οι φορείς που απέστειλαν το εξώδικο στον διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, υποστηρίζουν σε αυτό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν δύναται να επικαλεστεί άγνοια ούτε για την ύπαρξη της EuPraxis FSI ούτε για τη φύση της δραστηριότητάς της ως εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων.

Και επειδή η AEGIS ανέλαβε καθήκοντα Ανεξάρτητου Επόπτη του Προγράμματος «Ηρακλής» και «εμφανίζεται δημοσίως να περιλαμβάνει ή να συνδέεται με αδειοδοτημένο servicer, με δραστηριότητες NPL servicing κ.α., απευθύνουν το ερώτημα αν η Τράπεζα της Ελλάδας όφειλε να έχει εξετάσει ή να έχει ζητήσει να εξετασθεί το ενδεχόμενο πραγματικής, δυνητικής ή εμφανιζόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.

Το… «δράμα» των servicers

Στις 18/10/2024 η ιστοσελίδα capital.gr δημοσίευσε ρεπορτάζ με τίτλο «Γιατί οι servicers αυξάνουν τις πωλήσεις των δανείων».

Το άρθρο περιέγραφε το… «δράμα» των servicers που αναγκάζονταν να πουλήσουν δάνεια, επειδή οι πλειστηριασμοί δεν πήγαιναν καλά.

Σε αυτό φιλοξενούνταν και στοιχεία από ομιλία του Ηλία Κυριακόπουλου, σχετικά με το Πρόγραμμα «Ηρακλής» και τους servicers, με την ιδιότητα του ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου «Hellenic Investment Recovery Advisors» (HIRA).

«Ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά την πορεία διαχείρισης των δανείων του “Ηρακλή” έδωσε ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Hellenic Investment Recovery Advisors (HIRA), Ηλίας Κυριακόπουλος, (σ.σ.: η εταιρεία του “ΑΙΓΙΣ ΣΚ” έχει διοριστεί ως ανεξάρτητος επόπτης του σχεδίου, παρέχοντας τις σχετικές υπηρεσίες της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή)… μιλώντας στο NPL Days Hellas…».

Με απλά λόγια, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μίας εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων (servicer), ο οποίος μέσω της S.K. AEGIS LTD CONSULTING έδινε στοιχεία ως Ανεξάρτητος Επόπτης στην Κομισιόν και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τα προγράμματα «Ηρακλής», με την ιδιότητα του ιδρυτή της HIRA περιέγραφε δημόσια τα προβλήματα του κλάδου…