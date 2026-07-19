Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή μια θεσμική αλλαγή για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενεργοποιείται για την υποδοχή νέων δικαιούχων, απλώνοντας ένα δίχτυ προστασίας για χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίους επαγγελματίες.

Μέχρι πρότινος, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών φάνταζε προσιτός σχεδόν αποκλειστικά σε μεγάλες επιχειρήσεις ή δανειολήπτες με υψηλά χρέη, εξαιτίας του αυστηρού ελάχιστου ορίου των 10.000 ευρώ. Ο περιορισμός αυτός άφηνε εντελώς απροστάτευτους χιλιάδες μικροοφειλέτες, οι οποίοι βρίσκονταν διαρκώς αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και πλειστηριασμών.

Πλέον, με την έναρξη ισχύος του Νόμου 5313/2026, το τοπίο αλλάζει ριζικά. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προέβη σε μια στρατηγική τροποποίηση, «ψαλιδίζοντας» ακριβώς στο μισό το ελάχιστο ποσό χρέους για την υπαγωγή στον μηχανισμό, ρίχνοντάς το στα 5.000 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή απεγκλωβίζει μια τεράστια δεξαμενή οφειλετών με μικρά χρέη. Στην πράξη, εάν ένας πολίτης έχει συσσωρεύσει συνολικές οφειλές 6.000 ή 7.500 ευρώ (οι οποίες μπορεί να επιμερίζονται σε ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ/e-ΕΦΚΑ ή καταναλωτικά δάνεια), αποκτά από την ερχόμενη Δευτέρα το δικαίωμα να ρυθμίσει τα χρέη του μέσω της πλατφόρμας.

Ποιους αφορά

«Με πάνω από 64.000 ρυθμίσεις οφειλών περί τα 20 δισ. ευρώ, ο Εξωδικαστικός έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα της εμπιστοσύνης των πολιτών ως ένα αντικειμενικό και αξιόπιστο εργαλείο για τη ρύθμιση των οφειλών» αναφέρει σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

«Με τη διερεύνηση των ορίων ένταξης από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, δίνουμε πλέον τη δυνατότητα και σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από αναγκαστικά μέτρα. Με τη διεύρυνση των ορίων δίνεται η δυνατότητα σε περίπου ένα εκατομμύριο δυνητικούς οφειλέτες του δημοσίου να ενταχθούν στον εξωδικαστικό και να λάβουν μια συνολική λύση. Και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η κυβέρνηση κατέγραψε και υλοποίησε ένα πάγιο αίτημα της αγοράς και των νοικοκυριών» τονίζει η Θεώνη Αλαμπάση.

Τα πλεονεκτήματα της ένταξης για μικρά χρέη

Η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ακόμη και για το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ, συνοδεύεται από τα ίδια ισχυρά πλεονεκτήματα που ίσχυαν μέχρι τώρα για τους μεγαλύτερους οφειλέτες:

αναστολή κατασχέσεων : με την οριστική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα, «παγώνει» αυτόματα κάθε ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης ή δέσμευσης από την ΑΑΔΕ ή τους ιδιώτες πιστωτές.

: με την οριστική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα, «παγώνει» αυτόματα κάθε ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης ή δέσμευσης από την ΑΑΔΕ ή τους ιδιώτες πιστωτές. μεγάλος ορίζοντας αποπληρωμής : το χρέος μπορεί να σπάσει σε έως και 240 δόσεις (20 έτη) για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις (35 έτη) προς τις τράπεζες και τα funds.

: το χρέος μπορεί να σπάσει σε έως και 240 δόσεις (20 έτη) για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις (35 έτη) προς τις τράπεζες και τα funds. δυνατότητα διαγραφής («κούρεμα») οφειλών: εφόσον το επιτρέπουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του οφειλέτη, ο αλγόριθμος μπορεί να προτείνει «κούρεμα» επί των προσαυξήσεων ή και του βασικού κεφαλαίου.

Οι κανόνες του «παιχνιδιού» – Τι να προσέξετε

Παρά τις σημαντικές διευκολύνσεις, η διαδικασία διέπεται από σαφείς κανόνες που απαιτούν προσοχή προκειμένου η αίτηση ρύθμισης να στεφθεί με επιτυχία:

Πρώτον, η ελάχιστη μηνιαία δόση στην πλατφόρμα ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ, καθιστώντας τη ρύθμιση προσιτή για κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό.

Δεύτερον, το εργαλείο αυτό αφορά αποκλειστικά το σύνολο των χρεών που ξεπερνά τα 5.000 ευρώ. Οφειλές έστω και ένα ευρώ κάτω από αυτό το όριο (π.χ. 4.999 ευρώ) παραμένουν εκτός πλατφόρμας και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της Πάγιας Ρύθμισης ή της έκτακτης ρύθμισης.

Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης δεν παίρνει όσες δόσεις διαλέξει, αλλά αποδέχεται ή απορρίπτει τη λύση την οποία του προτείνει η πλατφόρμα, με βάση το οικονομικό προφίλ του. Ωστόσο αυτό συνεπάγεται και ότι ο οφειλέτης θα πρέπει πριν ξεκινήσει τη διαδικασία, να συναινέσει να διασταυρωθούν τα στοιχεία εισοδήματος και περιουσίας του, προκειμένου ο αλγόριθμος της πλατφόρμας να υπολογίσει πόσα μπορεί -και πρέπει- να δίνει κάθε μήνα ώστε να αποπληρώσει την οφειλή του.