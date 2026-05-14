Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2026» αναμένεται να ανοίξει εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ημερομηνία. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που έχει τρέξει στη χώρα, με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο (Social Climate Fund) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτιμώμενο αριθμό ωφελούμενων στα 340.000 νοικοκυριά.

Η επιδότηση φτάνει έως 80% για χαμηλά εισοδήματα. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται κουφώματα, θερμομόνωση, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Ωστόσο, τα κριτήρια για να εγκριθεί μια δαπάνη ιδιαίτερα για τα κουφώματα είναι πολύ πιο αυστηρά απ’ ό,τι φαίνεται στις πρώτες ανακοινώσεις.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τι ισχύει ως τώρα, τι αναμένεται να αλλάξει, πώς λειτουργούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τα κουφώματα, και ποια βήματα μπορείτε να κάνετε τώρα πριν ανοίξει η πλατφόρμα με βάση όσα μας είπε η Alumin Smart Line, επίσημος κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου Europa.

Με δύο λόγια: Το Εξοικονομώ 2026 αναμένεται το 2ο εξάμηνο 2026. Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες (και ενοικιαστές με μίσθωση ≥7 ετών) κύριας κατοικίας. Τα κουφώματα επιδοτούνται με 40–75%, με υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες και εγκατάσταση πιστοποιημένων συστημάτων (U ≤ 1,8 W/m²K). Χωρίς πιστοποιητικό κατασκευαστή, η δαπάνη δεν εγκρίνεται.

Πότε αναμένεται να ανοίξει το Εξοικονομώ 2026

Βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται εντός του 2ου εξαμήνου 2026. Έως τότε οι ιδιοκτήτες μπορούν να προετοιμάζονται.

Η αξιολόγηση γίνεται με μοριοδότηση, και όχι με σειρά προτεραιότητας υποβολής. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε να υποβάλετε στις πρώτες ώρες. Χρειάζεται όμως να είστε έτοιμοι όταν ανοίξει η πλατφόρμα και η ετοιμότητα αυτή απαιτεί χρόνο. Για επίσημες ανακοινώσεις, παρακολουθήστε το exoikonomneon.gov.gr.

Η νέα πηγή χρηματοδότησης: Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

Βασική διαφορά με τα προηγούμενα προγράμματα είναι η πηγή χρηματοδότησης. Το Εξοικονομώ 2026 αντλεί πόρους από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο (Social Climate Fund) έναν νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό που δημιουργήθηκε ειδικά για να στηρίξει νοικοκυριά στη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές. Αυτό εξηγεί τόσο την αύξηση του αριθμού δικαιούχων όσο και τη διεύρυνση των κριτηρίων χωρίς εισοδηματικό αποκλεισμό για πρώτη φορά.

Τι αλλάζει σε σχέση με το Εξοικονομώ 2025

Το 2026 υπάρχουν τρεις βασικές αλλαγές με πρακτικές συνέπειες για τους αιτούντες:

Τέλος εισοδηματικού αποκλεισμού. Στο παρελθόν, άτομα με υψηλότερο εισόδημα αποκλείονταν από ορισμένες κατηγορίες. Το 2026 το εισόδημα καθορίζει μόνο το ποσοστό επιδότησης, όχι την πρόσβαση στο πρόγραμμα.

Προτεραιότητα σε παλαιά κτίρια και ορεινές/νησιωτικές περιοχές. Κτίρια που ανεγέρθηκαν πριν από το 1980 συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια. Το ίδιο ισχύει για κατοικίες σε βόρεια Ελλάδα, ορεινές και νησιωτικές περιοχές κάτι που δεν ίσχυε ρητά στο 2025.

Ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας ως φορείς υλοποίησης. Για πρώτη φορά, ιδιωτικοί πάροχοι ενέργειας μπορούν να αναλάβουν τον συντονισμό των εργασιών. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες από μηχανικούς για θέματα ποιοτικού ελέγχου. Αν επιλέξετε αυτή τη διαδρομή, ελέγξτε ρητά τι αναλαμβάνει ο πάροχος και ποια είναι η ιδιωτική σας συμμετοχή.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες με εμπράγματο δικαίωμα σε κύρια κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα). Μπορούν επίσης να αιτηθούν ενοικιαστές με συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών υπό προϋπόθεση έγγραφης συναίνεσης του ιδιοκτήτη. Βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb αποκλείονται.

Κρίσιμη γενική προϋπόθεση: η κατοικία πρέπει να αναβαθμιστεί κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (π.χ. από Ε σε Β) και να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας άνω του 30%. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί μόνο η αλλαγή κουφωμάτων, αλλά χρειάζεται συνδυασμός παρεμβάσεων.

Στη μοριοδότηση προτεραιότητα έχουν ευάλωτα νοικοκυριά, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και κτίρια ανεγερθέντα πριν το 1980.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα για κουφώματα και οι προδιαγραφές που πολλοί αγνοούν

Η αντικατάσταση κουφωμάτων είναι μία από τις πιο δημοφιλείς παρεμβάσεις. Σε ένα παλιό διαμέρισμα, τα κουφώματα ευθύνονται για 25–35% των θερμικών απωλειών. Το πρόγραμμα καλύπτει παράθυρα, πόρτες εισόδου και μπαλκονόπορτες. Το επιδοτούμενο κόστος κυμαίνεται μεταξύ 200 και 400 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κουφώματος, με ποσοστό επιδότησης από 40% έως 75% ανάλογα με το εισόδημα.

Ποια κουφώματα εγκρίνει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απαιτεί κουφώματα με συντελεστή θερμοπερατότητας U ≤ 1,8 W/m²K. Στην πράξη, αυτό αποκλείει το 90% των παλαιών κουφωμάτων και αρκετά «νέα» που πωλούνται χωρίς Low-E επίστρωση ή θερμοδιακοπή:

Τα κουφώματα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κατασκευαστή που επιβεβαιώνει τους δηλωθέντες συντελεστές. Χωρίς αυτό, η δαπάνη δεν εγκρίνεται, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή που επιλέξατε.

Παράδειγμα κόστους: Διαμέρισμα 85 τ.μ., ~28 τ.μ. κουφωμάτων

Εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης (Low-E + θερμοδιακοπή): ~8.400 €

(Low-E + θερμοδιακοπή): ~8.400 € Επιδοτούμενο ποσό (60%, μεσαίο εισόδημα): ~5.040 €

(60%, μεσαίο εισόδημα): ~5.040 € Ιδιωτική συμμετοχή : ~3.360 €

: ~3.360 € Εκτιμώμενη μείωση λογαριασμού θέρμανσης/ψύξης: 20–30% ετησίως

* Ενδεικτικά ποσά. Η τελική επιδότηση εξαρτάται από το εισόδημα, τη μοριοδότηση και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό.

Συρόμενα ή ανοιγόμενα κουφώματα; Ποια αξίζουν για το Εξοικονομώ;

Στην αντικατάσταση κουφωμάτων, το λάθος που γίνεται συχνά είναι ότι ο ιδιοκτήτης ζητά πρώτα «μια τιμή» και μετά προσπαθεί να δει αν η επιλογή ταιριάζει στο πρόγραμμα. Η σειρά, συνήθως, πρέπει να είναι αντίστροφη. Πρώτα πρέπει να γίνεται έλεγχος του ανοίγματος, της χρήσης του χώρου και των ενεργειακών αναγκών, και μετά επιλογή συστήματος.

Όπως σημειώνουν άνθρωποι της Alumin Smart Line, η επιλογή κουφωμάτων για ένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης δεν πρέπει να ξεκινά από μια γενική τιμή. Πρέπει να υπάρχει σαφής τεχνική εικόνα: σύστημα, υαλοπίνακας, μετρήσεις, πιστοποιήσεις και σωστή τοποθέτηση. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει τον φάκελο του προγράμματος· συνεργάζεται όμως με τον ιδιοκτήτη και τον μηχανικό, ώστε το κομμάτι των κουφωμάτων να υλοποιηθεί με τα σωστά τεχνικά δεδομένα.

Τα ανοιγόμενα κουφώματα σφραγίζουν καλύτερα ο μηχανισμός κλεισίματος δημιουργεί ισχυρότερη στεγάνωση σε όλο τον κύκλο. Αυτό σημαίνει χαμηλότερο U value στην πράξη, ακόμα και αν το τεχνικό φύλλο δείχνει παρόμοιες τιμές. Είναι η ασφαλέστερη επιλογή για επιδότηση, καθώς ελέγχεται και η αεροπερατότητα κατά την αξιολόγηση.

Τα συρόμενα κουφώματα έχουν πρακτικά πλεονεκτήματα ιδιαίτερα σε μεγάλα ανοίγματα μπαλκονιών και μπορούν να εντάσσονται στο πρόγραμμα, αλλά μόνο αν πληρούν τα U values και διαθέτουν πιστοποίηση. Τα παλαιά συρόμενα συστήματα χωρίς θερμοδιακοπή είναι ουσιαστικά πάντα εκτός προδιαγραφών.

Τι να ελέγξετε πριν πάρετε προσφορά από κατασκευαστή

Η προσφορά δεν αρχίζει από την τιμή. Αρχίζει από τα χαρτιά. Πολλοί ιδιοκτήτες υπογράφουν σύμβαση και ανακαλύπτουν αργότερα ότι ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εκδώσει τα πιστοποιητικά που απαιτεί το πρόγραμμα. Το κόστος τότε πέφτει εξ ολοκλήρου στον ιδιοκτήτη.

Ζητήστε το U value γραπτώς όχι προφορικά . Ο κατασκευαστής πρέπει να σας δώσει μια δήλωση επίδοσης ή ένα φύλλο δεδομένων που να αναγράφει ρητά τον συντελεστή U για το συγκεκριμένο σύστημα. Αν αρνηθεί ή πει «δεν ξέρω», σταματήστε εκεί.

Ελέγξτε αν φέρει CE και EN 14351 . Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14351 είναι το πρότυπο για παράθυρα και πόρτες. Αν ο κατασκευαστής δεν μπορεί να σας δείξει δήλωση συμμόρφωσης CE, δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα.

Ρωτήστε για τον τύπο γυαλιού . Διπλό με Low-E; Με αργό (argon) ή αέρα; Το φύλλο πρέπει να το αναγράφει. Ένα «ναι, είναι ενεργειακό» δεν αρκεί θέλετε συγκεκριμένη σύνθεση (π.χ. 4/16Ar/4 Low-E).

Ρωτήστε αν ο κατασκευαστής έχει συνεργαστεί ξανά με έργα επιδότησης . Η τεχνική εγκατάσταση (στεγάνωση, εφεδρικό πλαίσιο, αποφυγή θερμογεφυρών) ελέγχεται στον τελικό ενεργειακό έλεγχο. Εγκαταστάτες χωρίς εμπειρία σε επιδοτούμενα έργα κάνουν λάθη που οδηγούν σε απένταξη ακόμα και αν τα κουφώματα ήταν σωστά.

Ζητήστε γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών . Όχι μόνο για να είστε ήρεμοι αλλά και γιατί το πρόγραμμα επιβάλλει ελάχιστο χρόνο λειτουργίας των παρεμβάσεων. Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε τα κουφώματα σύντομα μετά χωρίς να επιστρέψετε την επιδότηση.

Ελέγξτε τη νομιμότητα του ακινήτου πριν κάνετε οτιδήποτε. Αυθαίρετες κατασκευές που δεν έχουν δηλωθεί μπορεί να μπλοκάρουν ολόκληρη την αίτηση. Η υπαγωγή στο νόμο τακτοποίησης πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή όχι παράλληλα.

Δύο λάθη που βλέπουμε συχνά και κοστίζουν

Στην πράξη, οι λόγοι που οδηγούν σε απόρριψη ή απένταξη αιτήσεων είναι συνήθως ίδιοι. Οι δύο πιο συχνοί:

Λάθος #1: Αγορά κουφωμάτων χωρίς πιστοποίηση κατασκευαστή

Πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν κουφώματα βάσει τιμής ή εμφάνισης χωρίς να ρωτήσουν αν ο κατασκευαστής μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό για τους απαιτούμενους συντελεστές (U value, αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα). Αποτέλεσμα: η δαπάνη δεν εγκρίνεται. Το κόστος βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη. Ρωτήστε πριν υπογράψετε.

Λάθος #2: Εγκατάσταση από συνεργείο χωρίς εμπειρία σε επιδοτούμενα έργα

Ακόμα και αν τα κουφώματα είναι πιστοποιημένα, ελέγχεται και η εγκατάσταση. Η στεγάνωση, το εφεδρικό πλαίσιο, η αποφυγή θερμογεφυρών όλα αξιολογούνται στον τελικό ενεργειακό έλεγχο. Λάθη στην εγκατάσταση οδηγούν σε απένταξη, ακόμα και αν η δαπάνη είχε εγκριθεί αρχικά.

Συχνές ερωτήσεις για το Εξοικονομώ 2026

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το Εξοικονομώ 2026;

Η επίσημη ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί. Βάσει των ανακοινώσεων του ΥΠΕΝ, η πλατφόρμα αναμένεται εντός του 2ου εξαμήνου 2026. Παρακολουθήστε το exoikonomneon.gov.gr για επίσημες ανακοινώσεις.

Μπορεί να αιτηθεί ενοικιαστής;

Ναι, εφόσον το μισθωτήριο έχει διάρκεια τουλάχιστον 7 ετών και υπάρχει έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Η αίτηση υποβάλλεται στο όνομα του ενοικιαστή.

Αρκεί μόνο η αλλαγή κουφωμάτων για να πάρω επιδότηση;

Όχι. Το πρόγραμμα απαιτεί η συνολική παρέμβαση να αναβαθμίσει την κατοικία κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες. Η αλλαγή κουφωμάτων μετράει, αλλά σχεδόν πάντα χρειάζεται συνδυασμός π.χ. κουφώματα και θερμομόνωση ή αλλαγή συστήματος θέρμανσης.

Τι γίνεται αν το σπίτι μου έχει αυθαίρετη κατασκευή;

Αυθαίρετες κατασκευές που δεν έχουν υπαχθεί επίσημα στον νόμο τακτοποίησης μπορεί να μπλοκάρουν την αίτηση. Δεν αρκεί η απλή δήλωση απαιτείται επίσημη υπαγωγή, και αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή.

Ποια κτίρια έχουν προτεραιότητα στη μοριοδότηση;

Κτίρια ανεγερθέντα πριν το 1980, νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (ατομικό <5.000 € ή οικογενειακό <10.000 €), πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, και κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. Η μοριοδότηση συνδυάζει κοινωνικά και ενεργειακά κριτήρια.

Το Εξοικονομώ 2026 ισχύει και για επαγγελματικά ακίνητα;

Το πρόγραμμα για κατοικίες αφορά αποκλειστικά κύρια κατοικία. Για επαγγελματικούς χώρους υπάρχει ξεχωριστό σκέλος (Εξοικονομώ Επιχειρώ) με διαφορετικούς όρους και κριτήρια.

Τι πιστοποιητικά χρειάζομαι για να εντάξω κουφώματα;

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε ισχύ, δήλωση επίδοσης ή τεχνικό φύλλο κατασκευαστή που αναγράφει U ≤ 1,8 W/m²K, και πιστοποίηση CE κατά EN 14351. Χωρίς αυτά, η δαπάνη δεν εγκρίνεται.

Η καλύτερη κίνηση είναι η έγκαιρη προετοιμασία

Το Εξοικονομώ 2026 θα είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που έχει τρέξει ως τώρα στη χώρα. Με 340.000 δικαιούχους και επιδότηση έως 80%, η ευκαιρία είναι σημαντική. Ιδιαίτερα για όσους έχουν κατοικία πριν το 1980 με παλαιά κουφώματα, μιας και η αίτησή τους έχει ήδη ισχυρή βάση στη μοριοδότηση.

Ο ανταγωνισμός για τα διαθέσιμα κονδύλια αυξάνεται. Τα νοικοκυριά που έχουν ήδη ΠΕΑ, έχουν ελέγξει τη νομιμότητα του ακινήτου και έχουν στα χέρια τους συγκεκριμένη τεχνική προσφορά από πιστοποιημένο κατασκευαστή θα υποβάλουν γρηγορότερα και με ισχυρότερη αίτηση.