Στη διατήρηση των βασικών επιτοκίων της στο τρέχον εύρος του 3,50% έως 3,75% προχώρησε την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), στην πρώτη της συνεδρίαση με τον Κέβιν Γουόρς στο τιμόνι της ηγεσίας της. Παράλληλα, η τράπεζα άφησε ανοιχτό το παράθυρο για μια ενδεχόμενη αύξηση της τάξης των 25 μονάδων βάσης εντός του 2026.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με απόλυτη ομοφωνία από τα μέλη της επιτροπής, ένα γεγονός που είχε να καταγραφεί εδώ και έναν χρόνο.

Στο κείμενο των εκτιμήσεών της για την πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ, η Fed αποτυπώνει τις ανησυχίες της για το γεωπολιτικό σκηνικό, σημειώνοντας ότι αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους, με φόντο τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.