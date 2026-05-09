Ο διεθνής οίκος Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο BBB+, διατηρώντας παράλληλα σταθερό το outlook (προοπτικές). Υπενθυμίζεται ότι η χώρα είχε αναβαθμιστεί εντός της επενδυτικής βαθμίδας από τον ίδιο οίκο τον περασμένο Νοέμβριο.

Η απόφαση του Fitch στηρίχθηκε σε τρεις κεντρικούς άξονες που διαφοροποιούν την Ελλάδα από άλλες χώρες της ίδιας κατηγορίας:

Εισόδημα και Διακυβέρνηση: Το κατά κεφαλήν εισόδημα, καθώς και οι δείκτες διακυβέρνησης, κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο των χωρών με βαθμολογία «BBB». Θεσμικό Πλαίσιο: Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη προσδίδει αξιοπιστία και σταθερότητα στο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Πρόοδος Μεταρρυθμίσεων: Η επιτάχυνση της δημοσιονομικής και μακροοικονομικής προσαρμογής τα τελευταία έτη έχει ενδυναμώσει τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας.

Παρά τη θετική πορεία, ο οίκος επισημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη «βαρίδια» που προέρχονται από την παρελθούσα κρίση χρέους, τα οποία εξισορροπούν τα παραπάνω πλεονεκτήματα:

«Η δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τα θεμελιώδη μεγέθη και την αξιοπιστία της πολιτικής. Αυτά τα πλεονεκτήματα σταθμίζονται με τις συνέπειες της κρίσης του δημόσιου χρέους, ιδίως το πολύ υψηλό αλλά σταθερά μειούμενο βάρος του δημόσιου χρέους, τη σημαντική απώλεια ΑΕΠ, τις επίμονες εξωτερικές ανισορροπίες και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του τραπεζικού τομέα», αναφέρει ο διεθνής οίκος.