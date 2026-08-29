Χωρίς εκπλήξεις προχώρησε ο διεθνής οίκος Fitch Ratings την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας στη βαθμίδα A+. Παράλληλα, διατήρησε το σταθερό outlook (προοπτική), εξέλιξη που υποδηλώνει πως δεν αναμένονται αναθεωρήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα, παρά τις νεότερες προβλέψεις που «βλέπουν» διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Τα θετικά στοιχεία και οι δομικές αδυναμίες

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, η απόφαση να παραμείνει αμετάβλητη η βαθμολογία βασίστηκε στο μεγάλο μέγεθος και την πολυμερή φύση της γαλλικής οικονομίας, τη σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, καθώς και το ευρύ φάσμα επενδυτών που στηρίζουν τη χώρα.

Στον αντίποδα, ο οίκος υπογράμμισε σειρά παραγόντων ρίσκου που περιορίζουν τις προοπτικές, εστιάζοντας:

– Στη συνεχή άνοδο του δημόσιου χρέους.

– Στη χαμηλή δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης.

– Στο τεταμένο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, το οποίο δυσχεραίνει την εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.