Το τέλος του Αυγούστου σηματοδοτεί το ξεκίνημα για την εύρεση της Φοιτητικής στέγης για όσους νέους πέρασαν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το φετινό «σαφάρι» να αποδεικνύεται για μία ακόμη χρονιά… ακριβό σπορ.

Η εκτόξευση των ενοικίων σε συνδυασμό με την παλαιότητα του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος συνθέτουν ένα εξαιρετικά δυσμενές σκηνικό, όπου οι υψηλές τιμές δεν αποτελούν πλέον εγγύηση ούτε για την ποιότητα ούτε για την ηλικία του ακινήτου.

Πανάκριβα σπίτια μισού αιώνα

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Spitogatos Insights, σχεδόν 7 στις 10 φοιτητικές κατοικίες (περίπου το 70%) στο κέντρο της Αθήνας είναι ηλικίας άνω των 45 ετών, ενώ μόλις το 13,6% έχει κατασκευαστεί μετά το 2000. Την ίδια στιγμή, το μέσο ζητούμενο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. στο κέντρο της πρωτεύουσας αγγίζει τα 665 ευρώ τον μήνα (μέση τιμή 13,3 ευρώ/τ.μ.).

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα Δυτικά Προάστια, όπου το 41,4% των κατοικιών μετρά πάνω από 4,5 δεκαετίες ζωής, ενώ το μέσο ενοίκιο για 50 τ.μ. διαμορφώνεται στα 575 ευρώ.

Νέο κύμα αυξήσεων στις γειτονιές της Αθήνας

Παρά τη ραγδαία άνοδο των τιμών τα προηγούμενα χρόνια, το β’ τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν νέες ανατιμήσεις. Στο εμπορικό τρίγωνο και την «καρδιά» του κέντρου, οι τιμές εκτινάχθηκαν κατά 25,8% (16,4 ευρώ/τ.μ.). Σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν επίσης σε Εξάρχεια-Νεάπολη (+8,8%), Αμπελόκηπους-Πεντάγωνο (+8%), Πατησίων-Αχαρνών (+8%), Καλλιθέα (+7,7%), Νέα Σμύρνη (+7,5%) και Δάφνη (+9%).

Περιοχές με παραδοσιακά υψηλή ζήτηση από φοιτητές καταγράφουν δυσβάσταχτα κόστη:

Κουκάκι: 15,6 ευρώ/τ.μ.

Αμπελόκηποι: 14,5 ευρώ/τ.μ.

Δάφνη: 14,3 ευρώ/τ.μ.

Ιλίσια: 14,3 ευρώ/τ.μ.

Γουδή: 13,5 ευρώ/τ.μ.

Ελάχιστες εξαιρέσεις μείωσης, όπως στο Κολωνάκι (-5,1%) και στο Μετς (-12,5%), δεν μεταβάλλουν τη συνολική εικόνα, καθώς οι τιμές εκεί παραμένουν απαγορευτικές (π.χ. 16,7 ευρώ/τ.μ. στο Κολωνάκι).

Το «καπέλο» της ανακαίνισης

Το γεγονός ότι ένα σπίτι είναι παλιό δεν σημαίνει πλέον ότι είναι και προσιτό. Ωστόσο, αν ένας φοιτητής αναζητήσει ανακαινισμένο διαμέρισμα, η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει έως και τα 150 ευρώ τον μήνα.

Για παράδειγμα, στη ζώνη Γκύζη – Πεδίον του Άρεως, ένα μη ανακαινισμένο διαμέρισμα 50 τ.μ. νοικιάζεται προς 530 ευρώ, ενώ ένα ανακαινισμένο φτάνει τα 680 ευρώ. Στην περιοχή του Ζωγράφου, οι αντίστοιχες μέσες τιμές διαμορφώνονται στα 585 ευρώ (μη ανακαινισμένο) και 650 ευρώ (ανακαινισμένο).

Από το φοιτητικό σπίτι… πίσω στο πατρικό

Το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης όμως για την νέα γενιά δεν σταματά με τη λήψη του πτυχίου. Η αδυναμία εύρεσης προσιτής κατοικίας εμποδίζει τη μετέπειτα ανεξαρτητοποίηση των νέων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, πάνω από 1 στους 2 νέους ηλικίας 25-34 ετών στην Ελλάδα (ποσοστό 56,3%) συνεχίζει να ζει στο πατρικό του σπίτι. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (30,1%), κατατάσσοντας την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από την Κροατία.