Τη θεσμοθέτηση ενός «Καθεστώτος Συνεπούς Φορολογουμένου», το οποίο θα βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και ελέγξιμα ψηφιακά κριτήρια επιβραβεύοντας με φορολογικές ελαφρύνσεις τις συνεπείς επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, προτείνει η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς.

Στο αναλυτικό υπόμνημα που απέστειλε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενόψει των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, η Επιτροπή εισηγείται ένα ολιστικό πακέτο 18 παρεμβάσεων.

Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζουν η κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και του τέλους επιτηδεύματος, η στοχευμένη μείωση της προκαταβολής φόρου, ο διπλασιασμός του αφορολόγητου ορίου για νέους επιτηδευματίες, καθώς και η παράταση της αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

Πώς θα λειτουργεί το «καθεστώς συνεπούς φορολογουμένου»

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, το προτεινόμενο μοντέλο συνδέει άμεσα τις φορολογικές ελαφρύνσεις με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα και τη διαφάνεια των συναλλαγών.

Στην πράξη, όσο περισσότερα πραγματικά δεδομένα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα έσοδα, τα έξοδα και τις συναλλαγές μιας επιχείρησης, τόσο μικρότερη θα είναι η ανάγκη προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος με τεκμαρτό τρόπο.

Για την υπαγωγή στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς και τη λήψη των αντίστοιχων «φορο-μπόνους», η ΑΑΔΕ θα αξιολογεί ένα πλέγμα αντικειμενικών κριτηρίων:

Φορολογική συνέπεια: Εμπρόθεσμη υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων και εμπρόθεσμη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων ή συνεπής τήρηση των ρυθμίσεων οφειλών.

Ψηφιακή συμμόρφωση: Πλήρης συνέπεια στις υποχρεώσεις της πλατφόρμας myDATA και στις λοιπές ψηφιακές διαδικασίες της φορολογικής διοίκησης.

Ασφαλιστική ενημερότητα: Τακτική εκπλήρωση και συνέπεια στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα ταμεία.

Καθαρό φορολογικό μητρώο: Απουσία σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, καθαρό ιστορικό συναλλαγών και απουσία ενδείξεων συστηματικής παραβατικότητας.

Ποιοι ωφελούνται – Αναλυτικό παράδειγμα εφαρμογής

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούν να ωφεληθούν ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπείς, πραγματοποιούν επενδύσεις, αυξάνουν το προσωπικό τους και επανεπενδύουν τα κέρδη τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με πραγματικά χαμηλή δραστηριότητα, οι νέες και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), οι επιχειρήσεις έντασης εργασίας, καθώς και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πράσινες ή ψηφιακές επενδύσεις.

Για παράδειγμα, μια βιοτεχνία, εάν αυξήσει το προσωπικό της, επενδύσει σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εμπρόθεσμα και δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σοβαρές παραβάσεις, θα μπορεί να επωφεληθεί συνδυαστικά από:

Μειωμένη προκαταβολή φόρου.

Χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή λόγω αύξησης της απασχόλησης.

Πρόσθετα κίνητρα και εκπτώσεις λόγω επανεπένδυσης κερδών.

Συνολικές μειώσεις φόρων και φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι 18 αναλυτικές προτάσεις της Επιτροπής

Στο υπόμνημά της, η Επιτροπή εξειδικεύει τις 18 κυριότερες προτάσεις που ζητά να υιοθετήσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: