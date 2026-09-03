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Τη θεσμοθέτηση ενός «Καθεστώτος Συνεπούς Φορολογουμένου», το οποίο θα βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και ελέγξιμα ψηφιακά κριτήρια επιβραβεύοντας με φορολογικές ελαφρύνσεις τις συνεπείς επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, προτείνει η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς.
Στο αναλυτικό υπόμνημα που απέστειλε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενόψει των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, η Επιτροπή εισηγείται ένα ολιστικό πακέτο 18 παρεμβάσεων.
Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζουν η κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και του τέλους επιτηδεύματος, η στοχευμένη μείωση της προκαταβολής φόρου, ο διπλασιασμός του αφορολόγητου ορίου για νέους επιτηδευματίες, καθώς και η παράταση της αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.
Πώς θα λειτουργεί το «καθεστώς συνεπούς φορολογουμένου»
Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, το προτεινόμενο μοντέλο συνδέει άμεσα τις φορολογικές ελαφρύνσεις με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα και τη διαφάνεια των συναλλαγών.
Στην πράξη, όσο περισσότερα πραγματικά δεδομένα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα έσοδα, τα έξοδα και τις συναλλαγές μιας επιχείρησης, τόσο μικρότερη θα είναι η ανάγκη προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος με τεκμαρτό τρόπο.
Για την υπαγωγή στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς και τη λήψη των αντίστοιχων «φορο-μπόνους», η ΑΑΔΕ θα αξιολογεί ένα πλέγμα αντικειμενικών κριτηρίων:
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Φορολογική συνέπεια: Εμπρόθεσμη υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων και εμπρόθεσμη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων ή συνεπής τήρηση των ρυθμίσεων οφειλών.
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Ψηφιακή συμμόρφωση: Πλήρης συνέπεια στις υποχρεώσεις της πλατφόρμας myDATA και στις λοιπές ψηφιακές διαδικασίες της φορολογικής διοίκησης.
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Ασφαλιστική ενημερότητα: Τακτική εκπλήρωση και συνέπεια στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα ταμεία.
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Καθαρό φορολογικό μητρώο: Απουσία σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, καθαρό ιστορικό συναλλαγών και απουσία ενδείξεων συστηματικής παραβατικότητας.
Ποιοι ωφελούνται – Αναλυτικό παράδειγμα εφαρμογής
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούν να ωφεληθούν ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπείς, πραγματοποιούν επενδύσεις, αυξάνουν το προσωπικό τους και επανεπενδύουν τα κέρδη τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με πραγματικά χαμηλή δραστηριότητα, οι νέες και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), οι επιχειρήσεις έντασης εργασίας, καθώς και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πράσινες ή ψηφιακές επενδύσεις.
Για παράδειγμα, μια βιοτεχνία, εάν αυξήσει το προσωπικό της, επενδύσει σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εμπρόθεσμα και δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σοβαρές παραβάσεις, θα μπορεί να επωφεληθεί συνδυαστικά από:
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Μειωμένη προκαταβολή φόρου.
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Χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή λόγω αύξησης της απασχόλησης.
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Πρόσθετα κίνητρα και εκπτώσεις λόγω επανεπένδυσης κερδών.
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Συνολικές μειώσεις φόρων και φορολογικής επιβάρυνσης.
Οι 18 αναλυτικές προτάσεις της Επιτροπής
Στο υπόμνημά της, η Επιτροπή εξειδικεύει τις 18 κυριότερες προτάσεις που ζητά να υιοθετήσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
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Σταδιακή μείωση φορολογίας νομικών προσώπων: Σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των νομικών προσώπων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων και της επανεπένδυσης των κερδών.
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Στοχευμένη μείωση προκαταβολής φόρου: Σύνδεσή της με τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την τεκμηριωμένη αναπτυξιακή δραστηριότητα της επιχείρησης.
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Κατάργηση Τέλους Επιτηδεύματος: Πλήρης ή σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με άμεση προτεραιότητα στην κατάργησή του για τα υποκαταστήματα.
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Μείωση επιβαρύνσεων για την απασχόληση: Μείωση των επιβαρύνσεων με έμφαση στις νέες προσλήψεις και στις επιχειρήσεις έντασης εργασίας.
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Διπλασιασμός ελάφρυνσης νέων επαγγελματιών: Αύξηση της φορολογικής ελάφρυνσης για τους νέους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις κατά τα πρώτα βήματα της δραστηριότητάς τους (άρθρο 29 παρ. 2 του ΚΦΕ), από τα 10.000 ευρώ στα 20.000 ευρώ.
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Αναμόρφωση Τεκμαρτού Εισοδήματος: Κατάργηση ή ουσιαστική αναμόρφωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών.
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Ταχύτερες επιστροφές φόρων: Εφαρμογή αυτοδίκαιης τοκοφορίας υπέρ των φορολογουμένων, προκειμένου να μειωθεί η πραγματική οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται από τις καθυστερημένες επιστροφές φόρων από το Δημόσιο.
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Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης: Επανεξέταση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης στην κατεύθυνση της δραστικής μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης.
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Κίνητρα για Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση: Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για συγκεκριμένες επενδύσεις που εντάσσονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, προκειμένου να αποτελέσει ισχυρό επενδυτικό κίνητρο.
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Σταδιακή κατάργηση αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης: Σταδιακή απόσυρση των τεκμηρίων διαβίωσης για φορολογουμένους που επιβαρύνονται υπέρογκα λόγω της εφαρμογής τους.
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Συμψηφισμός Φορολογικών Ζημιών: Παράταση της δυνατότητας συμψηφισμού των φορολογικών ζημιών με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη.
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Αύξηση έκπτωσης εφάπαξ εξόφλησης: Αύξηση της έκπτωσης φόρου για έγκαιρη υποβολή δήλωσης και εφάπαξ εξόφληση έως τις 31 Ιουλίου.
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Ενίσχυση πλαισίου επαναπατρισμού: Βελτιώσεις στο καθεστώς για τον επαναπατρισμό και την προσέλκυση αλλοδαπών φορολογουμένων, με διευκόλυνση της υπαγωγής στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
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Φοροαπαλλαγές για επανεπένδυση κερδών: Θεσμοθέτηση ισχυρών φορολογικών ελαφρύνσεων για τα επιχειρηματικά κέρδη που επανεπενδύονται στην επιχείρηση.
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Αλλαγές στη φορολογία ακινήτων: Αλλαγή της φορολογικής μεταχείρισης των εισοδημάτων από ακίνητα, με στόχο την τόνωση και ενίσχυση των μακροχρόνιων μισθώσεων.
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Εκσυγχρονισμός ΕΝΦΙΑ: Εκσυγχρονισμός και δίκαιη αναπροσαρμογή της φορολογίας ακίνητης περιουσίας.
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Αύξηση ορίου διατακτικών σίτισης: Αύξηση της αφορολόγητης ημερήσιας αξίας των διατακτικών σίτισης για τους εργαζομένους από τα 6 ευρώ στα 8 ευρώ.
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Παράταση «παγώματος» ΦΠΑ στα ακίνητα: Περαιτέρω παράταση της αναστολής επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές και του φόρου υπεραξίας ακινήτων.