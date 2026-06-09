Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα κυρώσεων για τη φοροδιαφυγή θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αυστηροποιώντας το καθεστώς των προστίμων και των αναστολών λειτουργίας για επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη φορολογική νομοθεσία. Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνονται ακόμη και πολύμηνα «λουκέτα» σε περιπτώσεις χρήσης παραποιημένων φορολογικών μηχανισμών, ενώ για πρώτη φορά προβλέπονται κυρώσεις και για εταιρείες λογισμικού, τεχνικούς και παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης που διευκολύνουν παράνομες πρακτικές.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να βάλει τέλος στις μεθοδεύσεις με τις οποίες ορισμένες επιχειρήσεις απέφευγαν τις κυρώσεις μέσω αλλαγής εταιρικής μορφής, μεταβίβασης δραστηριότητας ή δημιουργίας νέων νομικών σχημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι κυρώσεις δεν συνδέονται πλέον αποκλειστικά με τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και με τη συνολική αξία της αποκρυβείσας συναλλαγής. Εφόσον η μη δηλωθείσα αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες ποινές ανεξάρτητα από το πόσα παραστατικά αφορούν την παράβαση.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μία μόνο συναλλαγή μπορεί να αποτελέσει αιτία επιβολής αναστολής λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αντίστοιχα μέτρα προβλέπονται και για περιπτώσεις μη διαβίβασης φορολογικών στοιχείων στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Οι βασικές κυρώσεις για τη φοροδιαφυγή

Η απόφαση προβλέπει κλιμακωτές ποινές ανάλογα με τη βαρύτητα και την επανάληψη της παράβασης:

Αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση.

• Κλείσιμο για 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή στο επόμενο φορολογικό έτος.

• Αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός δύο φορολογικών ετών.

Στο στόχαστρο και οι πάροχοι λογισμικού

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στον ρόλο των εταιρειών που παρέχουν τεχνολογικές υπηρεσίες και υποστήριξη. Για πρώτη φορά εντάσσονται ρητά στο καθεστώς κυρώσεων οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης, οι επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού και εξοπλισμού, καθώς και οι τεχνικοί που συμμετέχουν ή διευκολύνουν παρεμβάσεις σε φορολογικά συστήματα.

Ειδικότερα:

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αλλοιωμένα ή παραποιημένα συστήματα έκδοσης φορολογικών στοιχείων κινδυνεύουν με αναστολή λειτουργίας από 2 έως 12 μήνες.

• Εταιρείες λογισμικού, τεχνικής υποστήριξης ή άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με «λουκέτο» από 3 έως και 24 μήνες.

Τέλος στα «παράθυρα» διαφυγής

Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να κλείσει τα κενά που επέτρεπαν σε ορισμένους παραβάτες να αποφεύγουν τις συνέπειες των ελέγχων. Ακόμη και αν μια επιχείρηση αλλάξει νομική μορφή, διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της ή μεταβιβάσει τη δραστηριότητά της σε νέο σχήμα, η αναστολή λειτουργίας θα μπορεί να επιβληθεί εφόσον διαπιστώνεται ότι πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχιση της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η διάταξη εφαρμόζεται όταν η δραστηριότητα συνεχίζεται στον ίδιο χώρο ή όταν συμμετέχουν τα ίδια ή συνδεδεμένα πρόσωπα.

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Η διαδικασία πριν από την επιβολή του «λουκέτου»

Η απόφαση περιγράφει αναλυτικά και τα στάδια κοινοποίησης των παραβάσεων, προβλέποντας συγκεκριμένες προθεσμίες ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα ακρόασης του ελεγχόμενου.

Αναλυτικότερα:

Η αναστολή λειτουργίας στις περιπτώσεις ποινών 96 ωρών ή 10 ημερών δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν περάσουν δύο ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της σχετικής πράξης και της έγγραφης ειδοποίησης.

• Όταν διαπιστώνονται παραβάσεις που δύνανται να οδηγήσουν σε αναστολή λειτουργίας, τα ελεγκτικά όργανα κοινοποιούν στον υπόχρεο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του ελέγχου και ενημέρωση για τις πιθανές συνέπειες.

• Η εκτέλεση της απόφασης αναστολής δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο πέντε ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της και την αντίστοιχη ειδοποίηση.

Βαριές ποινές για επιθέσεις σε ελεγκτές

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο και για περιστατικά βίας ή απειλών κατά υπαλλήλων της ΑΑΔΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σε περιπτώσεις απειλής με όπλα ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, καθώς και σε περιστατικά άσκησης βίας που προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής σε ελεγκτές της Αρχής, προβλέπονται σωρευτικά:

Ειδικό διοικητικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

• Αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης από 2 έως 6 μήνες.

• Σε περίπτωση υποτροπής, η αναστολή μπορεί να φθάσει από 6 μήνες έως και 3 χρόνια.

Με το νέο πλαίσιο η ΑΑΔΕ επιχειρεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων, να περιορίσει τα φαινόμενα συστηματικής φοροδιαφυγής και να αποτρέψει τη χρήση τεχνολογικών μέσων που αλλοιώνουν ή αποκρύπτουν φορολογικά δεδομένα.