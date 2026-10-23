Η αποκάλυψη ακόμα μίας μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής επιβεβαιώνει ότι, παρά τη σημαντική εξέλιξη των ψηφιακών εργαλείων της Φορολογικής Αρχής και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα εγκληματικά κυκλώματα καταφέρνουν να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στα δημόσια έσοδα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η υπόθεση της Pizza Fan για απόκρυψη τζίρου 25 εκατ. ευρώ από το 2022.

Οι ελεγκτικές αρχές εστιάζουν στις τρεις βασικές μεθόδους απάτης που χρησιμοποιούνται στην αγορά, ενώ καταλύτης για τους ελέγχους αναδεικνύονται οι διασταυρώσεις στο myDATA και οι καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής «Appodixi».

Η υπόθεση της Pizza Fan και τα παράνομα λογισμικά

Η πρακτική των παράνομων λογισμικών βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διωκτικών και φορολογικών αρχών, με αφορμή την υπόθεση της γνωστής αλυσίδας Pizza Fan.

Η εταιρεία ερευνάται για φοροδιαφυγή ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η απάτη διενεργούνταν μέσω ειδικού λογισμικού που αλλοίωνε τα δεδομένα των συναλλαγών και απέκρυπτε μέρος του πραγματικού τζίρου. Αποτέλεσμα ήταν να εμφανίζονται χαμηλότερες πωλήσεις και να μην αποδίδεται ο αναλογών ΦΠΑ στο Κράτος.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τις αυξημένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτές, καθώς η φοροδιαφυγή δεν περιορίζεται πλέον στη μη έκδοση αποδείξεων, αλλά επεκτείνεται στην ηλεκτρονική παραποίηση των ίδιων των συστημάτων καταγραφής.

Οι τρεις βασικές μέθοδοι φοροδιαφυγής των κυκλωμάτων

Τα κυκλώματα φοροδιαφυγής επιστρατεύουν τρεις κύριες τεχνικές προκειμένου να αλλοιώνουν τα οικονομικά τους δεδομένα:

1. Χρήση «μαϊμού» ταμειακών μηχανών

Βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικού λογισμικού για την παραγωγή και εκτύπωση παραστατικών που μοιάζουν με κανονικές αποδείξεις, χωρίς όμως να έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό. Ο καταναλωτής λαμβάνει ένα χαρτί που φαίνεται νόμιμο, χωρίς να γνωρίζει ότι δεν αποτελεί έγκυρο φορολογικό στοιχείο. Η συναλλαγή δεν καταγράφεται στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τα έσοδα να μένουν εκτός φορολογικής δήλωσης, στερώντας από το Δημόσιο φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.

2. Καταχρηστική αξιοποίηση νόμιμων φορολογικών μηχανισμών

Η επιχείρηση εκδίδει δελτία παραγγελίας χωρίς να ακολουθεί η αντίστοιχη απόδειξη ή εμφανίζει μαζικές ακυρώσεις συναλλαγών και αναιτιολόγητες εκπτώσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις με μεγάλο αριθμό ακυρωτικών σημειωμάτων στο τέλος της ημέρας ή ασυνήθιστα υψηλή αξία εκπτώσεων. Για τον εντοπισμό των παραβάσεων, οι ελεγκτές αναλύουν τα ψηφιακά αρχεία των μηχανισμών (συχνότητα, αξία, χρόνος έκδοσης) και διασταυρώνουν τα δεδομένα για τον εντοπισμό αποκλίσεων.

3. Μεταγενέστερη παραποίηση δεδομένων μέσω παράνομου λογισμικού

Πρόκειται για την πιο σύνθετη μέθοδο, καθώς η απόδειξη εκδίδεται κανονικά, αλλά το παράνομο λογισμικό παρεμβαίνει εκ των υστέρων στα αποθηκευμένα δεδομένα, μεταβάλλοντας ποσότητες, αξίες ή είδη προϊόντων. Καθώς η εκτυπωμένη απόδειξη δεν αποκαλύπτει την παρέμβαση, οι ελεγκτές απαιτείται να εξετάσουν σε βάθος τα ψηφιακά αρχεία για να ανασυνθέσουν την πραγματική εικόνα των πωλήσεων.

Αλγόριθμοι, myDATA και η εφαρμογή «Appodixi»

Για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί σύνθετους αλγόριθμους, διασταυρώσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την πλατφόρμα myDATA.

Παράλληλα, σημαντικός σύμμαχος των ελεγκτικών αρχών αναδεικνύονται οι ίδιοι οι πολίτες μέσω της εφαρμογής «Appodixi». Σκανάροντας το QR code μιας απόδειξης, οι καταναλωτές μπορούν να διαπιστώσουν αν αυτή είναι έγκυρη ή αν έχει διαβιβαστεί με μικρότερο ποσό, υποβάλλοντας άμεσα καταγγελία.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ: