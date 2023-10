Έμφαση στο πολύ σοβαρό θέμα της φοροδιαφυγής που ταλανίζει την οικονομία της χώρας μας και δημιουργεί άνισες συνθήκες μεταχείρισης επιχειρήσεων και πολιτών, έδωσε ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ανοίγοντας τις εργασίες του 19 ετήσιου φορολογικού Συνεδρίου του Επιμελητήριου με θέμα «Tackling Tax Evasion – Thinking out of the box for future shifts».

Ο κ. Σπυρτούνιας θέλοντας να αναδείξει την σοβαρότητα του ζητήματος επισήμανε ότι η φοροδιαφυγή αποτελεί «ένα εθνικό σπόρ» και μια μεγάλη πληγή για την ελληνική οικονομία που προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και θα πρέπει να τελειώσει. Αναφέρθηκε στο ρόλο που μπορεί να έχει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας, καθώς και η σημασία εύρεσης τρόπων για την ανάσχεση της φοροδιαφυγής.

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στην εισαγωγική του παρέμβαση ανέδειξε την φοροδιαφυγή στη διεθνή του διάσταση επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί απλά ένα οικονομικό ζήτημα, αλλά ένα σοβαρό θέμα δικαιοσύνης, ισότητας και κοινωνικής σταθερότητας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Έδωσε έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, πέραν των δράσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο.

Ο κ.Μπακατσέλος έκανε λόγο για μια έξυπνη φορολογική πολιτική με την χρήση σειράς ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών, που με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσουν να συμβάλουν καθοριστικά στην καταπολέμηση του φαινομένου της φοροδιαφυγής. Η ψηφιακή εποχή είναι ένας τρομερός σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Ιωάννης Σταυρόπουλος, αναφερόμενος στο απόφθεγμα του Βενιαμίν Φραγκλίνου «σε αυτό τον κόσμο τίποτα δεν είναι σίγουρο, εκτός από τον θάνατο και τους φόρους» επισήμανε ότι για την χώρα μας ισχύει μόνον τον πρώτο καθώς παρατηρείται εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Ο κ. Σταυρόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αφύπνισης της κοινωνίας στο ζήτημα της φοροδιαφυγής. Οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να συμμετάσχουν στην μάχη αυτή είπε ο κ.Σταυρόπουλος, δίνοντας επίσης έμφαση στο ρόλο της εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κ.Σταυρόπουλος επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί οι επιδόσεις στο τομέα της φοροδιαφυγής αλλά υστερούμε ακόμη σε σχέση με άλλες χώρες.

Το Tax Forum διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Επιτροπή Φορολογίας, για 19η συνεχή χρονιά, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα, και το εξωτερικό. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, έχει πλέον καθιερωθεί ως η κορυφαία ετήσια φορολογική συνάντηση ειδικών στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη φορολογία των επιχειρήσεων.