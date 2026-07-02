Σε τροχιά διαρκούς ανόδου παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων προς το ελληνικό Δημόσιο, αντανακλώντας τη δυσκολία εκατομμυρίων πολιτών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη κατέγραψαν κατακόρυφη αύξηση κατά 3,77 δισ. ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις ενός έτους, διαμορφώνοντας μια εξαιρετικά πιεστική κατάσταση για τα κρατικά ταμεία και τους οφειλέτες.

Ανησυχητική τροχιά για το συνολικό χρέος

Η νέα αυτή επιβάρυνση έρχεται να προστεθεί στο ήδη υπέρογκο «βουνό» των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο, όπως προκύπτει από τις καταγραφές της ΑΑΔΕ, ξεπερνά πλέον τα 114 δισ. ευρώ. Παρά τις προσπάθειες του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, η δημιουργία νέων «κόκκινων» χρεών συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό.

Από το συνολικό αυτό ποσό, ένα σημαντικό μέρος έχει χαρακτηριστεί επισήμως ως «ανεπίδεκτο είσπραξης», περιορίζοντας το πραγματικό «καθαρό» χρέος που το Δημόσιο ελπίζει βάσιμα ότι μπορεί να ανακτήσει.

Στο «κόκκινο» εκατομμύρια φορολογούμενοι

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα για τη βάση των οφειλετών. Ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων με ανοιχτούς λογαριασμούς στην Εφορία παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τα 4 εκατομμύρια πολίτες.

Από αυτούς, περισσότεροι από τους μισούς βρίσκονται εκτεθειμένοι στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Ήδη για εκατομμύρια φορολογούμενους έχουν επιβληθεί ή δρομολογούνται μέτρα, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων και περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστούν τα έσοδα του κράτους.

Η «ακτινογραφία» των οφειλών και το στοίχημα των ρυθμίσεων

Οι ειδικοί αναλυτές σημειώνουν ότι ο μεγαλύτερος όγκος των οφειλετών αφορά την κατηγορία άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 75,53% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,24% των οφειλετών.

Αντιθέτως, το 90,40% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,43% των συνολικών οφειλών, όπου και εντοπίζονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης σε μόνιμα σχήματα διευθέτησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38% του συνόλου, αγγίζοντας τα 43,53 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 71,04 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου.

Αναλύοντας τα στοιχεία οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων ανά εύρος οφειλής διαπιστώνεται ότι στις χαμηλές κατηγορίες οφειλών σχεδόν το σύνολο του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα.

Αντιθέτως, όσο αυξάνεται το ύψος των οφειλών, ενισχύεται και ο ρόλος των νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Ειδικότερα, στην κατηγορία ληξιπρόθεσμου υπολοίπου άνω του 1 εκατ. Ευρώ τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις οφειλές κατά 70,19%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Απριλίου του 2026 τα 60,73 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 6.500, αποτελώντας το 62,63% του πλήθους των οφειλετών σε αυτό το εύρος οφειλής.

Αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών, σημειώνεται ότι μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,39 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η εισπραξιμότητα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την ΑΑΔΕ, η οποία στοχεύει στην ανάκτηση συγκεκριμένου ποσοστού των νέων χρεών μέσω στοχευμένων δράσεων και αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων. Το οικονομικό επιτελείο εναποθέτει πλέον μέρος των ελπίδων του στις τρέχουσες και επερχόμενες ρυθμίσεις οφειλών, με την αυστηρή προϋπόθεση, ωστόσο, οι φορολογούμενοι να μην δημιουργούν νέα χρέη, κάτι που όπως αποδεικνύεται στην πράξη παραμένει μια δύσκολη εξίσωση.