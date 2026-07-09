Σε μια νέα πρωτοβουλία για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διασφαλίζοντας τη μείωση των επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων.

Παράλληλα, απλουστεύεται η διαδικασία διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας για τους κατόχους άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) και λοιπούς αξιόπιστους οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων.

Με σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εισάγεται μια σύγχρονη διαδικασία κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία περιορίζει την ανάγκη για επαναλαμβανόμενη έκδοση Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, καθώς πλέον αξιοποιούνται προηγούμενα αποτελέσματα για όμοιες αποστολές.

Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνεται ο τελωνισμός και τονώνεται η επιχειρηματικότητα για τους φορείς με συστηματική εισαγωγική δραστηριότητα, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιμότητα.

Το αποτύπωμα των νέων αυτών ρυθμίσεων αναμένεται άμεσο για την αγορά. Από τη μείωση των δειγματοληψιών ωφελούνται επιχειρήσεις με εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ και τις 18.000 διασαφήσεις ετησίως, καλύπτοντας τουλάχιστον 16 Κεφάλαια του κοινού Δασμολογίου.

Την ίδια στιγμή, από την απλούστευση στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας ευνοούνται 170 αξιόπιστες εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής αξίας εισαγωγών της χώρας και το 55% των παραστατικών σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521, ή ψηφιακά μέσω της ομώνυμης πλατφόρμας, ακολουθώντας τη σχετική διαδρομή για τις διαδικασίες εισαγωγής.