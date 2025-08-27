Περισσότερες από 400 παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικούς προορισμούς.

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 16-25 Αυγούστου τα μικτά κλιμάκια της ΑΑΔΕ διενήργησαν εκτεταμένους ελέγχους σε Ρόδο, Πάρο, Κρήτη, Ύδρα, Κέρκυρα και Πειραιά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

* Στη Ρόδο, σε επιχείρηση χονδρικής και λιανικής πώλησης ποτών βρέθηκαν 306 κουτιά μπύρας χωρίς προβλεπόμενες ενδείξεις, ενώ καταλογίστηκαν μη εκδοθέντα παραστατικά που αντιστοιχούν σε 285 φιάλες, αξίας σχεδόν 7.000 ευρώ.

Παράλληλα, σε εστιατόριο, επιχείρηση θαλάσσιων παιχνιδιών και παγωτοπωλείο διαπιστώθηκε η μη έκδοση συνολικά σχεδόν 90 παραστατικών, αξίας άνω των 6.000 ευρώ.

* Στην Πάρο, σε γνωστό εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 3 παραστατικά αξίας άνω των 1.800 ευρώ.

* Στα Χανιά, σε ψησταριά και σε επιχείρηση μίσθωσης ομπρελοκαθισμάτων εντοπίστηκαν συνολικά 49 μη εκδοθέντα παραστατικά.

* Στην Ύδρα, έλεγχοι σε δύο καφέ-μπαρ αποκάλυψαν 45 μη εκδοθέντα παραστατικά.

* Στην Κέρκυρα, σειρά επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής εντοπίστηκαν χωρίς την έκδοση αποδείξεων.

* Τέλος, στον Πειραιά, σε εστιατόριο καταγράφηκε μη έκδοση 20 παραστατικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην επιβολή προστίμων και στο «λουκέτο» των επιχειρήσεων για 48 ώρες.