Στην πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για το έτος 2026 προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στους τραπεζικούς λογαριασμούς 19.819 δικαιούχων παραγωγών πιστώθηκε συνολικά το ποσό των 7.806.768,22 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της προβλεπόμενης ενίσχυσης, κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων, παρακρατήσεων και κυρώσεων.

Η συγκεκριμένη καταβολή αφορά τους αγρότες που ολοκλήρωσαν την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, ένας δεύτερος κύκλος πληρωμών έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου. Αυτός θα καλύψει όσους υπέβαλαν ή σκοπεύουν να υποβάλουν την αίτησή τους στο διάστημα από 26 Σεπτεμβρίου έως 10 Νοεμβρίου.

Διορθώσεις για όσους έμειναν εκτός

Σημαντική «ανάσα» αποτελεί η ευκαιρία που δίνεται σε όσους παραγωγούς υπέβαλαν εγκαίρως την αίτησή τους αλλά δεν πληρώθηκαν, να προβούν σε διορθώσεις έως τις 10 Νοεμβρίου. Στόχος είναι να εξεταστεί η περίπτωσή τους εγκαίρως ώστε να συμπεριληφθούν στην επόμενη προκαταβολή του Νοεμβρίου.

Από την άλλη πλευρά, όσοι έλαβαν μειωμένα ποσά, μπορούν επίσης να υποβάλουν τροποποιήσεις, οι οποίες όμως θα εξεταστούν για την πληρωμή του Δεκεμβρίου. Για τη διευκόλυνσή τους, η ΑΑΔΕ θα αποστείλει στοχευμένα ενημερωτικά μηνύματα.

Αναλυτικά τα στοιχεία των αιτήσεων

Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου υποβλήθηκαν συνολικά 37.530 αιτήσεις. Από αυτές, οι 27.320 αφορούσαν δηλωμένες εκτάσεις για Βασική Εισοδηματική Στήριξη, καλύπτοντας 680.306 στρέμματα με αξία ενίσχυσης 16,26 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιπες 10.210 αιτήσεις δεν πληρούσαν τα κριτήρια (απουσία δήλωσης αγροτεμαχίων ή δικαιωμάτων) ή αφορούσαν κατανομή βοσκοτόπων.

Μετά τον έλεγχο και τις τροποποιήσεις που έγιναν έως τις 10 Οκτωβρίου, προσδιορίστηκε αρχικά επιλέξιμη έκταση 549.827 στρεμμάτων για 24.736 δικαιούχους. Ωστόσο, 4.883 παραγωγοί αποκλείστηκαν από την τρέχουσα πληρωμή για τους εξής λόγους:

3.060 μηδενίστηκαν μετά την επιβολή μειώσεων και κυρώσεων.

1.423 δεν έπιασαν το κατώτατο όριο πληρωμής των 150 ευρώ (το οποίο, όπως ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ, υπολογίζεται στο σύνολο των άμεσων ενισχύσεων και όχι μόνο στη Βασική Στήριξη).

400 περιπτώσεις δεσμεύτηκαν λόγω εκκρεμοτήτων, κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα (366 υποθέσεις).

Έτσι, για τους 19.853 παραγωγούς που πληρούσαν τα κριτήρια, το αρχικό ποσό διαμορφώθηκε σε 7.838.583,59 ευρώ. Μετά τους συμψηφισμούς οφειλών, το τελικό καταβληθέν ποσό ανήλθε στα 7.806.768,22 ευρώ για 19.819 δικαιούχους.

Τέλος, ειδική μέριμνα υπάρχει για τους κτηνοτρόφους με αιτήματα κατανομής βοσκοτόπων, καθώς η προκαταβολή τους έχει δρομολογηθεί για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, αμέσως μετά τις διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ myAGRO και Κτηματολογίου.