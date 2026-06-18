Τον πρώτο χώρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων «myPoint» εγκαινιάζει από την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Χολαργό (Λεωφόρος Περικλέους 49) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η ΑΑΔΕ προχωρά στη δημιουργία φυσικών σημείων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και, σταδιακά, σε κάθε νομό της χώρας, με σκοπό τη ριζική αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Εντός των νέων αυτών χώρων, η εξυπηρέτηση οργανώνεται σε τρεις διακριτές ζώνες:

Self-Service Point: Χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης όπου οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν κοινόχρηστο εξοπλισμό (όπως υπολογιστές και εκτυπωτές) για τις υποθέσεις τους, λαμβάνοντας παράλληλα υποστήριξη αν δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ.

Service Point: Ζώνη αφιερωμένη στην εξειδικευμένη πληροφόρηση, τη διαχείριση σύνθετων θεμάτων και την έκδοση συγκεκριμένων πράξεων ή πιστοποιητικών που απαιτούν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με το προσωπικό.

Back Office: Ειδικό τμήμα για την οργανωμένη, ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία και διεκπεραίωση των αιτημάτων, χωρίς απευθείας επαφή με το κοινό.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του πρώτου πανελλαδικά σημείου, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης αποτελεί σταθερή προτεραιότητα.

Όπως τόνισε, με το δίκτυο «myPoint» δημιουργείται ένα σύγχρονο και αναγνωρίσιμο σημείο επαφής που συνδυάζει τη φυσική εξυπηρέτηση με τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε κάθε πολίτης και επιχείρηση να εξυπηρετείται ταχύτερα, απολαμβάνοντας μια ενιαία και ανθρώπινη εμπειρία.

Με βάση αυτό το στρατηγικό σχέδιο, οι υφιστάμενες Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης μετεξελίσσονται σε σύγχρονους κόμβους υποστήριξης.

Μέσω της μεταρρύθμισης αυτής επιτυγχάνεται καλύτερη καθοδήγηση των πολιτών, ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στον φυσικό χώρο, βελτίωση της προσβασιμότητας, μείωση της αναμονής, καθώς και η εφαρμογή ενός ενιαίου προτύπου λειτουργίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Το δίκτυο «myPoint» θα λειτουργεί συνδυαστικά με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 και τις υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Το νέο πρότυπο θα εφαρμοστεί αρχικά σε 6 επιλεγμένα σημεία στην Αττική, προβλέποντας μια ενιαία δομή από την είσοδο του πολίτη έως την τελική διευθέτηση της υπόθεσής του.

Το επόμενο «myPoint» αναμένεται να λειτουργήσει στον Κεραμεικό, ενώ σχεδιάζονται 4 ακόμη σημεία στη Θεσσαλονίκη και τουλάχιστον ένα στην πρωτεύουσα κάθε νομού της χώρας.

Τέλος, ο κύριος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι από τη νέα αυτή δομή ωφελούνται και οι εργαζόμενοι της ΑΑΔΕ.

Υποστηριζόμενοι από σύγχρονα εργαλεία, σαφέστερες διαδικασίες και ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον εργασίας, το προσωπικό θα μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στην ουσιαστική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.