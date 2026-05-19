Τα πρόστιμα σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές τους δηλώσεις θα έρχονται αυτόματα, χωρίς καμία παρέμβαση Φορολογικής Διοίκησης.

Τα «ραβασάκια» θα βεβαιώνονται άμεσα από το TAXIS και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους μέσω myAADE, από τη στιγμή που εκείνοι ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για τα αυτόματα πρόστιμα του 2026:

Σε όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1 ή Ν) για τις οποίες έχουν σχετική υποχρέωση, η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει – με ανάρτηση στους λογαριασμούς που διατηρούν στην ψηφιακή πύλη myAADE (πρώην ΤΑΧΙSnet) – εκκαθαριστικά σημειώματα στα οποία:

Τα φορολογητέα εισοδήματα θα είναι προσδιορισμένα με βάση στοιχεία για το επίπεδο διαβίωσης και τις οικονομικές δραστηριότητες των εν λόγω φορολογουμένων, τα οποία θα έχει συλλέξει η ΑΑΔΕ από τα δικά της ψηφιακά αρχεία και εφαρμογές (δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ προηγουμένων ετών, πλατφόρμα myData κ.λπ.), καθώς και από τρίτους φορείς (εργοδότες, τράπεζες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κ.λπ.).

Οι πληρωτέοι φόροι θα προκύπτουν βάσει των προσδιορισμένων από την ΑΑΔΕ φορολογητέων εισοδημάτων και θα είναι προσαυξημένοι με τα αναλογούντα ποσά προστίμων, λόγω μη υποβολής δήλωσης, τα οποία θα ανέρχονται σε ποσοστά 10% έως 50% επί των ποσών των πληρωτέων φόρων.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν τον περασμένο μήνα, τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων ενώ ελέγχεται εάν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ή όχι φόρος για πληρωμή.

Διαμορφώνονται ως εξής: