Σε μια νέα εποχή εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των αγροτικών δηλώσεων, καθώς έως τις 15 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει το νέο σύστημα ΟΣΔΕ, όπως γνωστοποιήθηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου της πολιτικής ηγεσίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στην παρουσίαση, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, τονίστηκε ότι η νέα ψηφιακή αίτηση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Για τη διευκολυνση των παραγωγών και την επιτάχυνση των ελέγχων, το σύστημα θα ενσωματώνει φέτος σημαντικά περισσότερα προσυμπληρωμένα δεδομένα, ενώ παράλληλα μέσα στον Ιούλιο θα επαναλειτουργήσει προσωρινά και το ΟΣΔΕ 2025, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες διορθώσεις και τροποποιήσεις σε ήδη υποβληθείσες δηλώσεις.

Από την επόμενη χρονιά, ο σταθερός προγραμματισμός προβλέπει τη μόνιμη έναρξη της διαδικασίας κάθε Μάρτιο.

Το νέο πλαίσιο εισάγει ισχυρά κίνητρα για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων, συνδέοντας άμεσα τον χρόνο υποβολής με την ταχύτητα καταβολής των ενισχύσεων.

Συγκεκριμένα, όσοι αγρότες ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως το τέλος Αυγούστου, θα λάβουν την προκαταβολή των επιδοτήσεων έως τον Οκτώβριο, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Η ηγεσία του υπουργείου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την πορεία των πληρωμών του πρώτου εξαμήνου του 2026, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 1,126 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί στα 1,060 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα για τις άμεσες ενισχύσεις της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν έως τις 30 Ιουνίου έφτασαν τα 1,761 δισεκατομμύρια ευρώ και διανεμήθηκαν σε περισσότερους από 540.000 μοναδικούς ΑΦΜ, με τη μέση επιδότηση ανά δικαιούχο να διαμορφώνεται στα 3.256,82 ευρώ, καταγράφοντας αισθητή άνοδο σε σχέση με τα επίπεδα των ετών 2023 και 2024.

Η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ χαρακτηρίστηκε από τον Κωστή Χατζηδάκη ως μια μόνιμη μεταρρύθμιση εκσυγχρονισμού και διαφάνειας με κοινωνικό πρόσημο, η οποία λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, οι οποίοι πλέον λαμβάνουν αυξημένα ποσά λόγω των αυστηρότερων ελέγχων και της αύξησης των τιμών μονάδας της επιδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα καταβλήθηκαν συνολικά 711 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στα τέλη Ιουνίου στους παραγωγούς μηδικής, ενώ υλοποιήθηκε και η έκτακτη ενίσχυση ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη κτηνοτρόφων, βαμβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών που είχαν πληγεί κατά την προηγούμενη περίοδο.

Παράλληλα με την ενίσχυση των εισοδημάτων, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εστιάζουν στην πάταξη της παραβατικότητας, με τις αρχές να διερευνούν αυτή τη στιγμή 2.900 υποθέσεις απάτης στις αγροτικές ενισχύσεις με εκτιμώμενη ζημιά 69 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις κατά 1.151 ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις.

Αναφορικά με το μέλλον των βιολογικών καλλιεργειών, ο Μαργαρίτης Σχοινάς επεσήμανε ότι το υπουργείο πρόκειται να επανέλθει στο ζήτημα μόλις διαμορφωθεί ένα απόλυτα στερεό και διαφανές πλαίσιο, για το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ.

Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η προετοιμασία, οι διαθέσιμοι πόροι που δεν χρησιμοποιήθηκαν αποφασίστηκε να κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση κρίσιμων αρδευτικών έργων.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης και οι εντατικοί έλεγχοι διασφαλίζουν την αξιοπιστία των διαδικασιών, επιτυγχάνοντας τον διπλό στόχο της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων και της δικαιότερης κατανομής των πόρων στους πραγματικούς μοχθούς της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.