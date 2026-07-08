Τη χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, πέρα από την καθορισμένη ημερομηνία της 15ης Ιουλίου, ζητά επίσημα το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με επιστολή του προέδρου του, Κωνσταντίνου Κόλλια, προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.

Αν και η φετινή διαδικασία ξεκίνησε ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις στη λειτουργία του συστήματος, το ΟΕΕ μεταφέρει τις έντονες οχλήσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα από τον κλάδο των λογιστών-φοροτεχνικών και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με συγκεκριμένα τεχνικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται κατά τη διαβίβαση των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών, όπως οι αποσβέσεις και οι απογραφές αποθεμάτων τέλους χρήσης.

Οι συγκεκριμένες εγγραφές χρειάζονται από 24 έως 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα myDATA και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, προκαλώντας εμπλοκή στην καθημερινή ροή εργασίας των γραφείων.

Επιπλέον, σοβαρή εκκρεμότητα υπάρχει με τα σημειώματα Claw Back και Rebate για το φορολογικό έτος 2025, τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόμη από τον αρμόδιο φορέα, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου, όπως κλινικές, γιατροί και φαρμακεία, να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Στα παραπάνω προστίθεται και η προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων του.

Η δυσλειτουργία αυτή καθιστά αδύνατη την ανάκτηση των απαραίτητων βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αντικειμενικές δυσκολίες, το ΟΕΕ εισηγείται μια μικρή χρονική μετατόπιση της προθεσμίας, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή και έγκυρη υποβολή των δηλώσεων, αποφεύγοντας λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άδικα πρόστιμα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η παράταση αυτή δεν πρόκειται να επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου.