Εντονότατες είναι οι διαμαρτυρίες εκατοντάδων δικαιούχων των κοινωνικών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ, εξαιτίας του γεγονότος, ότι παρά την αύξηση στα εν λόγω επιδόματα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν ανέβασε παράλληλα προς τα πάνω και την κλίμακα του συνολικού εισοδήματος. Αυτό έχει ως εύλογη συνέπεια, ειδικά στα ανδρόγυνα που μέχρι πρότινος λάμβαναν αμφότεροι τα επιδόματα που δικαιούντο, τώρα με τη μηνιαία αύξηση που δόθηκε, ξεπερνούν αθροιστικά ετησίως την υφιστάμενη κλίμακα, οπότε το κοινωνικό επίδομα το λαμβάνει πλέον μόνο ο σύζυγος και όχι η σύζυγος.

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω, ας τα δούμε με αριθμητικά παραδείγματα. Μέχρι πρότινος το μηνιαίο επίδομα του ΟΠΕΚΑ, ήταν της τάξης των 385 ευρώ. Ήτοι για 12 μήνες, το ανδρόγυνο λάμβανε συνολικά το ποσό των 9.240 ευρώ, που ήταν κάτω από το όριο των 9.500 ευρώ. Με την αύξηση των 30 ευρώ που δόθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ποσό έφθασε για τον κάθε δικαιούχο στα 415 ευρώ τον μήνα, ήτοι για το έτος στα 9.960 ευρώ.

Κάπου εκεί όμως έρχεται ο «κόφτης», λόγω υπέρβασης ορίου, με συνέπεια το μηνιαίο επίδομα να το λαμβάνει μόνο ο ένας εκ των συζύγων και όχι αμφότεροι, όπως συνέβαινε πρωτύτερα. Ουσιαστικά δηλαδή η κυβέρνηση της ΝΔ, έδωσε αύξηση 30 ευρώ μηνιαίως ή 360 ευρώ ετησίως, όμως την ίδια στιγμή λόγω της υπέρβασης του ορίου, το ζευγάρι βγαίνει ζημιωμένο κατά 4.240 ευρώ, – αφού κόβεται το επίδομα στον ένα- σε σύγκριση με την πρότερη κατάσταση.

Αναμφίβολα όλοι οι «κόφτες» που μπαίνουν σε κάθε λογής εισόδημα, είναι εξ’ ορισμού άδικοι, για όσους είναι πάνω από την «κόκκινη γραμμή» ακόμη και για λίγα ευρώ, αφού αναγκαστικά υφίστανται το «μαχαίρι», όπως φάνηκε από το ανωτέρω παράδειγμα.

Είναι λοιπόν, ηλίου φαεινότερο και απροκάλυπτα προφανές, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το Υπουργείο Οικονομικών, στην συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργούν τουλάχιστον «εκ του πονηρού».

Από τη μια πλευρά βάσει των εξαγγελιών, φαίνεται ότι δίνουν αύξηση σε όλους τους δικαιούχους, όμως την ίδια στιγμή δεν τροποποιούν προς τα πάνω και το όριο της κλίμακας, όπως λογικά θα έπρεπε να γίνει, ώστε να μην εμφανίζεται αυτή η αδικία και να στερείται ο ένας από τους δύο δικαιούχους το επίδομα.

Στην ουσία λοιπόν, ο «κόφτης», δεν «τρώει» μόνο την αύξηση των 30 ευρώ που δόθηκε, αλλά αποδίδει σημαντικότατο οικονομικό όφελος προς το Δημόσιο Ταμείο, συγκριτικά με την προηγούμενη κατάσταση, αφού είναι προφανές ότι τα ποσά που δεν αποδίδονται με τα νέα δεδομένα στον ένα εκ των δύο συζύγων, υπερβαίνουν κατά πολύ, τη συνολική αύξηση που παίρνει ο έτερος.